vivo Y50e 和 Y50s 獲得認證，支持 44W 快速充電

vivo 在七月於中國發佈了 Y50，並且目前正在研發同系列的兩款新手機：Y50e 和 Y50s。這兩款新機已經被列入 Google Play Console 的支持設備名單。預計這兩款手機將是現有 Y50 的變種，與 Y50i 和 Y50m 類似。

目前尚不清楚 vivo 為何會在機型命名上做出這些變化，以及為何需要推出如此多幾乎相同的設備。所有 Y50 系列選項都共享相同的型號，顯示出它們之間的相似程度。

廣告 廣告

在 vivo 的其他消息中，一部型號為 V2531A 的新手機最近已獲得 3C 認證，顯示其支持 44W 有線充電（見上圖）。這項新技術將進一步提升用戶的充電體驗。

推薦閱讀