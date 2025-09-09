Volkswagen 在 Ducati 電動車上測試美國固態電池技術

美國一家固態電池開發公司與大眾汽車集團的子公司最近在德國慕尼黑的 IAA Mobility 展覽中，展示了全球首個使用固態鋰金屬電池的 Ducati 電動摩托車。這次發佈會上，大眾汽車的電池子公司 PowerCo SE 展示了這項新技術，並在一輛搭載 QSE-5 固態電池的 Ducati 摩托車上進行了實時演示。QSE-5 固態電池是通過使用加州電池製造商 QuantumScape 所開發的 QS Cobra 工藝生產的，該工藝能實現快速的熱處理，從而在 Gigafactory 的規模下生產固態電池。

QuantumScape 表示，這次演示將無陽極固態電池從實驗室帶入現實世界的車輛。QuantumScape 首席執行官兼總裁 Siva Sivaram 博士表示：「今天，我們已經跨越了從可能到現實的門檻。」根據 Sivaram 的說法，與 PowerCo 和 Ducati 的合作使該公司能夠將其變革性技術擴展到千兆瓦時（GWh）生產規模。Sivaram 繼續強調，結合了 Ducati 無與倫比的工藝和對性能的傳奇承諾，這項世界領先的電池創新將幫助開創電動交通的新時代。

QuantumScape 指出，這項新技術旨在滿足電動車行業對於高能量密度、快速充電、高安全性、長壽命和低成本電池的長期需求。在 IAA Mobility 展會上，這一全球首發展示了改裝後的 Ducati V21L 賽車摩托車，搭載 QS 的固態電池技術，於大眾汽車集團零部件 CEO Thomas Schmall 的演講中橫越主舞台。這次演示代表著 QS 的鋰金屬固態電池首次為一輛真實的車輛提供動力，Ducati 配備了由奧迪專門為 QS 的電池單元設計的首個電池系統，這為評估這項技術提供了機會。

這項技術提供了每升 844 瓦時（Wh/L）的能量密度，從 10% 充電到 80% 只需 12 分鐘，並能持續進行 10C 放電。PowerCo 的首席執行官 Frank Blome 描述電動車革命為汽車行業歷史上最重大的變革。他表示：「固態電池將重新定義高性能豪華車的可能性，而今天的歷史性演示僅僅是個開始。」Blome 解釋，這一合作旨在通過將 QuantumScape 的世界級電池科學家與 PowerCo 的製造專業知識結合起來，加速固態電池的全球推廣。

Ducati 首席執行官 Claudio Domenicali 強調，該公司有著推動技術邊界的悠久傳統，目的是提升在公路和賽道上的騎行體驗。他在新聞稿中指出：「我們對創新的追求使我們取得了驚人的成果，包括六次連續獲得 MotoGP 製造商冠軍的紀錄。」他補充說，固態技術所達到的高能量密度非常適合像運動摩托車這樣的高性能車輛。這個團隊將在接下來的幾個月中持續完善固態技術，下一步計劃是準備一輛可供賽道測試的賽車。同時，PowerCo 和 QuantumScape 正在努力將這項技術整合到汽車用的統一電池中，力求在本世紀末之前提供商業解決方案。

