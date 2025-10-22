不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
VPN優惠｜旅行必備！NordVPN HK $23月費隨時切換地區 IP
機場WiFi太慢、國外網站被擋？NordVPN 限時 27 折優惠，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務。每月低至 HK$23 就能體會到具安全及私隱保護的網絡連接，還提供了 30 天退款保證。這款頂尖 VPN 不僅能隨時隨地切換地區 IP，即時觀看國外的串流內容，並擁有嚴格的無日誌記錄政策，保障你的網絡痕跡的同時，還提供加密傳輸技術，就算是使用公共 查看個人資料，NordVPN 都能提供一個安全的上網環境，讓你在海外旅行都一樣如常使用互聯網，無需擔心數據洩露的風險。
👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
👉消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證
NordVPN 完整方案
安全的高速 VPN
同時保護 10 台裝置安全
威脅防護
惡意軟體防護
進階瀏覽防護
追蹤程式和廣告攔截工具
跨平台密碼管理工具
資料外洩掃描工具
1 TB 雲端儲存空間
27 個月方案：特價 HK$1,029／每月平均 HK$38｜原價 HK
$3,845
NordVPN 基本方案
安全的高速 VPN
威脅防護
同時保護 10 台裝置安全
27 個月方案：特價 HK$629／每月平均 HK$23｜原價 HK
$2,450
更多優惠：
👉Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
