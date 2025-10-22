VPN優惠｜旅行必備！NordVPN HK $23月費隨時切換地區 IP

香港寬頻(01310)旗下香港寬頻企業方案今日宣布，與數據與應用安全解決方案供應商瑞數信息（River Security）達成合作，成為瑞數信息數據安全檢測與應急響應系統（DDR）在香港地區的獨家經銷商。同時，瑞數信息正式加入「香港寬頻創科生態聯盟」（iTEA），攜手為本地企業提供更完善的數據安全防護能力。瑞數信息憑藉其創新動態防護技術及AI人工智能技術，專注於自動化威脅防護、API安全及勒索病毒攻擊安全感知與響應恢復等領域。實際應用中，其解決方案在多家大型企業環境中具有有效攔截自動化攻擊流量的能力，致力為客戶提供高效可靠的防護能力。此次重點推廣的DDR解決方案採用「數據面」安全架構，專注防範勒索軟件攻擊和數據外洩風險。香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝表示：「在數碼浪潮中，安全不僅是基礎，更是企業創新及轉型的核心競爭力。香港寬頻與瑞數信息的合作，標誌著iTEA再添關鍵拼圖。我們將以AI驅動的下一代安全架構，重新定義網絡防護的標準，讓企業再無後顧之憂，更專注創新、更穩健前行。」(SY)

infocast ・ 1 天前