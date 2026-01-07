跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
VPN優惠｜每日 $0.8 買頂級加密！Proton VPN 震撼 3 折，零日誌服務月費 HK$23
在這個什麼都上雲端、每天用公眾 Wi‑Fi、帳號密碼遍佈各大平台的年代，如果你還經常在咖啡店、機場、商場連接免費 Wi‑Fi，上網煲劇、轉帳、收公司 Email，其實早已置身風險之中。與其事後後悔要用 VPN，不如趁今次的 3 折優惠，為自己全年上網習慣加上一層頂級保護，折扣下來每日少於 HK$0.8 就能守護私隱，倍加安心。
Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術，為用戶築起堅不可摧的網絡安全防護網，並堅持零日誌政策，隱藏真實 IP，瀏覽時不輕易被追蹤，實現真正的 100% 隱私保障。同時支援業界頂尖的 WireGuard 協定，一鍵切換即可享受高速流暢的連線體驗，搭配全球超過110個高速伺服器，讓你能在多達10台設備上無縫切換，隨時安全存取全球內容，從此跨地區煲劇也不受邊界束縛，海外出差／旅行時，更可安全地連回常用服務與帳號！
👉 消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證
👉 VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
Proton VPN Plus（2 年訂閱）
超過 13000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
官網特價 US$71.76，平均每月 US$2.99（約 HK$23）｜原價每月 US
$9.99
Proton Unlimited （2 年訂閱）
超過 15000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
Proton Mail
Proton Calendar
Proton Drive
Proton Pass
Proton Wallet
官網特價 US$191.76，平均每月 US$7.99（約 HK$62）｜原價每月 US
$12.99
更多相關優惠：
👉2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感
👉新一年自學外語環遊世界無難度！AI 翻譯耳機、掃譯筆， 大人細路都用得！
👉2026 年新願望！減肥大計先買智能手錶、智能體重磅，幫你全年自律瘦身
👉Momax 20000mAh 流動電源低至 $169，$50 搶購全球轉換插座， 滿額即享 8 折！
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 14 小時前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 20 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 1 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 1 天前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 19 小時前
超甜！金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月 粉絲偶遇激動：本人超帥、氣質絕好
韓國演藝圈情侶金宇彬、申敏兒在2025年12月20日完婚後，近日被網友在西班牙特內里費島偶遇，疑似正在度蜜月。相關畫面曝光後，引起粉絲關注與討論。姊妹淘 ・ 18 小時前
加利佬籲停止「實驗」：請搵「魔」人任教
【Now Sports】關於曼聯下任領隊人選，名宿加利尼維利呼籲舊東家尋找一位符合球會DNA的主帥，不要再做「實驗」。阿摩廉周一被曼聯解僱，而他崇尚的3-4-3陣式，一直令球隊感到不易適應，因此加利尼維利（Gary Neville）認為：「試驗必須停止。我以為他們會比實際情況更好地適應3後衛體系，結果表現如此糟糕，真的感到震驚。」這名在天空體育任評述的紅魔名宿，指舊東家應該尋找符合曼聯戰術體系的主帥：「巴塞隆拿永遠不會為任何人改變，所以我不認為曼聯要為任何人改變。我一直為這間球會感到非常自豪，總是充滿冒險精神，打出激動人心的足球，也重視年輕球員發展。球會現在必須找到一位願意踢快攻、崇尚進攻兼充滿侵略性足球、踢法賞心悅目而經驗豐富的領隊。」曼聯將以費查作為看守領隊，並打算在季後才聘請新領隊，加利佬贊成：「我認為目前市場上並沒有太多優秀的教練，看看車路士要簽羅仙尼亞就知道了。我這麼說非對羅仙尼亞不敬，而是對方確實不是他們應該期待的人選；不確定曼聯會做出怎樣的選擇，但我認為等到夏天再做決定是明智之舉，屆時或許會有更多來自其他球會的教練可供選擇。」now.com 體育 ・ 19 小時前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
陳百祥帶足球隊藝人玩職業踢吸金 黃長興自爆酬金
陳百祥（叻哥）2024年離開香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊，並搵來馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲等人加入Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
計劃今年暑假去日本旅遊的港人要留意了！日本政府早前宣佈將於2026年7月起大幅調高出境稅，由現時每人1,000日圓激增至3,000日圓，相等於原來的三倍！這項被稱為「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）的徵費，無論是外國遊客還是日本國民，只要年滿2歲從日本離境都要繳付。隨著日圓匯率持續低企吸引大量遊客訪日，多個熱門景點出現嚴重人潮問題，日本政府希望透過提高出境稅來改善過度旅遊帶來的影響，同時為各項觀光設施升級籌集資金。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
台慶頒獎禮︱詹天文「搶獎」嚇親林敏驄 得獎變頒獎？
【on.cc東網專訊】現年19歲嘅歌手詹天文（Windy）獻唱《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》在《萬千星輝頒獎典2025》中勇奪「最佳電視歌曲」殊榮，獲樂壇前輩林敏驄頒獎，點知年紀輕輕嘅Windy可能少見大場面，當下即緊張大師上身，竟於鏡頭前自東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 1 天前
【中環解密】宇樹機械人凌空踢爆西瓜 嚇煞創辦人
中國機械人技術發展一日千里，內地獨角獸「杭州六小龍」之一、智能機械人製造商宇樹科技，前晚在官網發布人形機械人H2的最新訓練影片，再次展示高難度凌空飛踢功夫；片中身高180厘米、體重70公斤的H2，展現出一系列新的動作能力，如助跑後騰空側踢、空中迴旋踢等，清脆利落地將懸掛的西瓜踢碎，就連站在旁邊的公司創辦人王興興，亦被嚇得連連後退，其驚訝閃避的畫面，成為網民熱話。信報財經新聞 ・ 1 天前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！
說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。Japhub日本集合 ・ 1 天前