跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
VPN優惠｜NordVPN 假日優惠低至 26 折，每月 HK$23 享受安全又快速上網體驗！
想在全球各地自由暢遊互聯網又不用擔心私隱外洩？NordVPN 假日優惠強勢來襲，優惠低至 26 折，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務，計算下來只需低至每月 HK$23，即可享受安全、快速、穩定的上網保護，還提供了 30 天退款保證，可以安心購買。
NordVPN 擁有嚴格的無日誌記錄政策，確保你的網絡痕跡不會被記錄或追蹤，全面保障隱私安全。同時還提供加密傳輸技術，即使在公共 Wi-Fi 環境下也能安全瀏覽，避免個人資料外洩。不論是保護私人資料、解鎖地區限制內容，還是增強線上隱私，NordVPN 都能輕鬆搞定。它以軍用級加密技術、超快的伺服器速度和全球覆蓋的伺服器網絡，讓你暢行無阻，體驗不一樣的安全自由！
👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
👉消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證
NordVPN 完整方案
安全的高速 VPN
同時保護 10 台裝置安全
威脅防護
惡意軟體防護
進階瀏覽防護
追蹤程式和廣告攔截工具
跨平台密碼管理工具
資料外洩掃描工具
1 TB 雲端儲存空間
27 個月方案：特價 HK$1,029／每月平均 HK$38｜原價 HK
$3,845
NordVPN 增值方案
安全的高速 VPN
同時保護 10 台裝置安全
威脅防護
惡意軟體防護
進階瀏覽防護
追蹤程式和廣告攔截工具
跨平台密碼管理工具
資料外洩掃描工具
27 個月方案：特價 HK$819／每月平均 HK$30｜原價 HK
$3,148
NordVPN 基本方案
安全的高速 VPN
威脅防護
同時保護 10 台裝置安全
27 個月方案：特價 HK$629／每月平均 HK$23｜原價 HK
$2,450
更多相關優惠：
👉2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感
👉新一年自學外語環遊世界無難度！AI 翻譯耳機、掃譯筆， 大人細路都用得！
👉2026 年新願望！減肥大計先買智能手錶、智能體重磅，幫你全年自律瘦身
👉Samsung優惠｜55 吋 QLED 智能電視狂減 $6,300，新款 Galaxy Tab S11 直降 $900，信用卡額外現金回贈
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
據報PayMe早期用戶私隱設置存隱患 私隱專員公署展開調查
據《南華早報》報道，香港私隱專員公署(PCPD)正調查滙豐旗下電子支付應用程式PayMe，主要關注早期用戶的個人資料可能曾因默認設置被公開的風險。報道指出，部分用戶至今仍未意識到這一問題。AASTOCKS ・ 1 小時前
文青狂喜！Fujifilm instax mini Evo Cinema 即影即有新機登場，復古攝影機外觀、15 秒短片、懷舊濾鏡玩出年代感
這兩天 CES 熱鬧非凡，Fujifilm 雖未參展，但也在大洋另一邊端出了即影即有新機 instax mini Evo Cinema。該產品價格為 55,000 日圓，確定於 1 月 30 日在日本率先開售，將為大受歡迎的 Instax 家族帶來完全不同風格的造型與融入 QR 碼的錄影新玩法。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
大摩研究報告預測，要去到 iPhone 21 系列才有 2億像素鏡頭
文章來源：Qooah.com 摩根士丹利在最新的研究報告中表示，Apple 預計將會在 2028年發佈的 iPhone 21系列配備 2億像素鏡頭。首個配備2億像素鏡頭的手機是 2022年 Motorola X30 Pro，現階段已經有非常多 Android 手機陸續搭載，現在各家旗艦版本幾乎全面配備。 2億像素優劣勢方面，優勢是能顯著提升照片清晰度，還可通過像素合併技術實現4合1輸出 5000萬像素、16合1輸出 1250萬像素，從而增大單像素尺寸，大幅改善暗光成像的效果。但劣勢是會存在照片體積過大、算力需求高、功耗較高等問題。 Apple 如果要正式引入 2億像素鏡頭需要先攻克相應的劣勢，在此之前，Apple 還將推動多項影像與外觀技術升級。據爆料 2億像素鏡頭的傳感器是 Samsung 供應，這意味著 Apple 將打破長期以來由 Sony 獨佔供應的局面，這樣的措施代表，Apple 不會因僅有單一供應商導致受限，如因產能問題影響到產品，也能通過供應商競爭降低核心零件的採購成本。 Nothing Phone(3a) Lite 評測，勝在平價玩到品牌主打功能 摩根士丹利在最新的研究Qooah.com ・ 10 小時前
SmarTone 推「AI Connect」直接連線全球最熱門AI平台
SmarTone(數碼通)(00315.HK)表示，新客戶最新優惠包括首年免費使用全港首推的「AI Connect」服務，從此無須自行安裝及設定第三方 VPN 軟件，即可直連ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等全球熱門AI平台。 「AI Connect」服務月費為28港元；新客戶上台選用指定5G服務計劃，更可享免費首年「AI Connect」服務，盡享無縫AI連接優勢。（BC)infocast ・ 1 天前
不止是電筒！CES 獲獎產品 Timeli 亮相，集警報、錄像、定位、求救於一體
文章來源：Qooah.com 在 CES 2026 展會上，Smart Home Protection LLC 推出的智能便攜安全裝置 Timeli，憑借創新設計斬獲 「CES 2026 創新獎」，其售價 299.95 美元，打破了傳統手電筒的功能局限。 這款裝置形似手電筒，卻突破了傳統產品的功能邊界，整合了六大核心能力：高功率照明滿足基礎照明需求，高清影片錄制留存關鍵畫面，高分貝警報震懾潛在風險，實時 GPS 定位精准鎖定位置，雙向語音通話實現即時溝通，直連應急調度中心打通救援快速通道。緊急場景下，單按按鈕即可同步開啓照明與錄像，長按 SOS 鍵便會觸發警報，實時音影片與位置資訊同步傳送至專業監控中心，成功解決傳統語音報警「資訊模糊、反應慢」的問題，同時降低誤報率。 Timeli 搭載蜂窩網絡、Wi-Fi 與藍牙模塊，無需綁定智能手機即可獨立運行。它身形輕巧，長約 18cm、重 198 克，便於隨身攜帶，且支援超長待機，還具備應急流動充電器功能，在為手機充電的同時，能預留足夠電量保障自身安全功能正常使用。配套的 iOS/Android 應用為用戶提供了個性化設定空間，可自由調整影片解Qooah.com ・ 20 小時前
大摩預測蘋果或2028年推出iPhone中引入2億像素鏡頭
《AppleInsider》報道，摩根士丹利發表報告預測，蘋果(AAPL)或於2028年推出的iPhone手機中，引入三星電子生產的2億像素鏡頭，並擬增加供應商以減低成本。AASTOCKS ・ 20 小時前
聯想(00992.HK)發布首款個人超級智能體Lenovo Qira
聯想集團(00992.HK)在拉斯維加斯消費電子展，發布首款個人超級智能體Lenovo Qira與業界最全面的推理優化伺服器產品組合。公司並與輝達(Nvidia)(NVDA.US)推出「聯想人工智能雲超級工廠」合作計劃。 作為跨平台及跨設備的AI終端入口，Lenovo Qira能將用戶的手機、電腦、平板及可穿戴設備等不同終端設備連接起來，高效執行任務；憑借情景感知能力，能夠記住用戶偏好及預判需求，以用戶期待的方式互動及完成各項任務，並保護隱私；Lenovo Qira還能夠連接及協調多個AI智能體，整合知識形成洞察，最終隨著時間推移愈來愈像用戶，成為用戶個人AI雙胞胎。 聯想集團董事長兼CEO楊元慶現場闡釋混合式AI的現實意義時表示，整合個人智能、企業智能與公共智能的混合式AI，才是打造個性化多樣性的AI、推動AI普及普惠的終極路徑。最終，混合式AI將推動實現技術與人攜手共進、數字世界與物理世界深度融合。 集團首席技術官Tolga Kurtoglu指出，混合式AI實現該目標的背後，離不開智能模型編排(Intelligent Model Orchestration)、智能體內核(AgentAASTOCKS ・ 6 小時前
數碼通(00315.HK)推「AI Connect」服務 免VPN直連各AI平台
數碼通(00315.HK)宣布推出「AI Connect」服務，客戶毋須自行安裝及設定第三方VPN軟件，亦可透過專屬網絡直連ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等全球熱門AI平台，預期可大幅降低使用 門檻及降低私隱外洩風險，為用戶提供更流暢及安全的AI體驗。AI Connect服務月費為28元，數碼通表示將為選用指定5G服務計劃的新上台客戶提供首年免費服務。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
OpenAI 推 ChatGPT Health，官方打包票只助不醫，專家直指私隱炸彈
OpenAI 推出全新功能 ChatGPT Health，容許用戶把醫療紀錄及健康 app 數據接駁到聊天機械人，藉此獲得更個人化的相關回應。不過基於私隱安全及誤導性「醫療意見」 造成的風險，不少專家和關注組織亦對此表達了憂慮。Yahoo Tech HK ・ 39 分鐘前
Google Play Store 或將推「先試後買」功能，專為買斷制遊戲提升體驗
文章來源：Qooah.com Google 應用商店即將為買斷制遊戲加強「先試後買」功能，讓玩家在付費前能先體驗遊戲內容。目前，Google Play 上雖然擁有大量高品質的 Android 遊戲，但絕大多數都依賴遊戲內購盈利，只有少數作品仍採用一次性買斷的模式。對於這類買斷制遊戲，玩家往往需要先付款才能進入遊戲，無法提前試玩，這在一定程度上影響了用戶的嘗試意願。 事實上，Play Store 早已支援訂閱制服務的免費試用，卻一直未針對買斷制應用或遊戲提供類似的試玩機制。為此，不少開發者會選擇單獨發佈一個「試玩版」應用，但這帶來了一系列問題：試玩版與正式版相互獨立，不僅下載量、評分、評論等數據無法合併，玩家的遊戲進度也無法延續至正式版。此外，維護兩個版本也顯著增加了開發者的工作量。 也有一些開發者會引導用戶利用商店提供的兩小時退款政策，以此實現「先玩後付」。然而，很多用戶並不清楚這項政策的存在，預付費用本身也構成了一道心理門檻：畢竟在未體驗的情況下直接付款，總會讓人猶豫。 在 Google Play Store 的最新版本代碼中，出現了與「先試後買」功能相關的描述。該功能將允許開發者為Qooah.com ・ 11 小時前
傳蘋果擬於2028年推出的iPhone 21系列中首配2億像素鏡頭
科技網站AppleInsider引述摩根士丹利最新報告披露，蘋果(AAPL.US)計劃於2028年推出首次配備三星2億像素的攝像頭的iPhone，冀透過增加供應商的數量以降低成本。市場原先預期iPhone 18將率先採用2億像素，不過，大摩認為蘋果要在2028年推出iPhone 21系列中才會升級到2億像素，又指蘋果希望供應來源更加多元，而非依賴單一供應商，以及蘋果希望在美國增加iPhone零部件生產有關。報道指出，蘋果未來將在iPhone中採用2億像素攝像頭，由於索尼(Sony)在技術上未能追趕三星的進展。目前索尼是iPhone LiDAR感測器供應商，但大摩又稱，蘋果正與STMicro洽談，作為額外供應來源，以加強供應鏈韌性，並預期 Face ID 技術將迎來重大革新，2027年適逢iPhone面世20周年，蘋果有望推出屏幕下(under-display)Face ID。#Apple #iPhone 18 #iPhone 21infocast ・ 1 天前
高德掃街榜上線100日吸引86萬新商家入駐 用戶規模已破6.6億
高德今天發佈升級版「高德掃街榜2026」，推出「時令榜單」、「好友動態」、「我的榜單」等多項新功能，進一步豐富榜單內容。其中，以高德自研世界模型驅動的「飛行街景」功能頗為亮眼，將為100萬商家免費引入此功能，向消費者提供沉浸式探店體驗，促進線下消費。 高德掃街榜自2025年9月推出以來，上線僅百日，掃街榜已吸引86萬新商家入駐，用戶規模已經突破6.6億，帶動高德APP月活用戶數逼近10億大關。 高德首席執行官郭寧表示：「高德掃街榜通過與物理世界持續交互，不斷實現自我進化，將更好地呈現10億用戶的真實選擇，持續應用最前沿的科技服務最真實的人間煙火。高德將繼續發揮數字、信任和科技的力量，創造服務消費新增量，助力煙火經濟繁榮。」展望未來，高德將推出「AR實景」功能，基於實時數據融合渲染等技術，讓用戶通過手機鏡頭，就能實時獲取對應場景的生活服務信息。舉例而言，用戶可以實時了解文物的歷史典故，一家餐廳的招牌菜和評價，提供探索城市的新方式。 根據 QuestMobile 的最新數據，高德App月活躍用戶數增至9.96億，逼近10億大關。（BC)#高德 #阿里巴巴infocast ・ 23 小時前
打機爽度再飆新高！NVIDIA DLSS 4.5 讓你 4K 光追都爆 240FPS｜CES 2026
藉著 CES 2026 的機會，NVIDIA 正式公布最新一代即時影像處理技術 DLSS 4.5。這個版本主打更清晰的畫面表現，採用全新的第二代超解析 Transformer 技術。官方聲稱這套技術能大幅改善時間穩定性、減少殘影，同時進一步強化抗鋸齒效果，令遊戲畫質更細緻自然。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
噱頭定未來？Lenovo XD Rollable 概念筆電可「長高」一鍵變身 16 吋｜CES 2026
Lenovo 在捲曲螢幕筆電領域，幾乎比任何其他 PC 廠商都更為進取，迄今已有過多番實驗。而在 2026 年的 CES 展會上，他們繼續堅持這一路線，再次推出名為 XD Rollable 的全新概念機。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
免 VPN 玩 ChatGPT、Claude？SmarTone AI Connect 全新服務，新客一年免費試用
隨著生成式 AI 熱潮席捲全球，但多個熱門的海外服務，如 ChatGPT、Gemini、Claude 都把香港用戶拒諸門外？聰明的香港人早就想出了多種辦法克服！SmarTone 今日更宣佈推出全港首創的「AI Connect」服務，旨在打破地域限制，讓用戶無需使用 VPN，即可在手機上直接連接全球最熱門的 AI 平台，包括廣受歡迎的 ChatGPT、Claude 以及其他主流模型。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
VPN優惠｜每日 $0.8 買頂級加密！Proton VPN 震撼 3 折，零日誌服務月費 HK$23
在這個什麼都上雲端、每天用公眾 Wi‑Fi、帳號密碼遍佈各大平台的年代，如果你還經常在咖啡店、機場、商場連接免費 Wi‑Fi，上網煲劇、轉帳、收公司 Email，其實早已置身風險之中。與其事後後悔要用 VPN，不如趁今次的 3 折優惠，為自己全年上網習慣加上一層頂級保護，折扣下來每日少於 HK$0.8 就能守護私隱，倍加安心。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 1 小時前