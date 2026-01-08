Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

VPN優惠｜NordVPN 假日優惠低至 26 折，每月 HK$23 享受安全又快速上網體驗！

想在全球各地自由暢遊互聯網又不用擔心私隱外洩？NordVPN 假日優惠強勢來襲，優惠低至 26 折，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務，計算下來只需低至每月 HK$23，即可享受安全、快速、穩定的上網保護，還提供了 30 天退款保證，可以安心購買。

NordVPN 擁有嚴格的無日誌記錄政策，確保你的網絡痕跡不會被記錄或追蹤，全面保障隱私安全。同時還提供加密傳輸技術，即使在公共 Wi-Fi 環境下也能安全瀏覽，避免個人資料外洩。不論是保護私人資料、解鎖地區限制內容，還是增強線上隱私，NordVPN 都能輕鬆搞定。它以軍用級加密技術、超快的伺服器速度和全球覆蓋的伺服器網絡，讓你暢行無阻，體驗不一樣的安全自由！

立即訂閱

廣告 廣告

👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

👉消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證

NordVPN 假日優惠低至 26 折，每月 HK$23 享受安全又快速上網體驗！

NordVPN 完整方案

安全的高速 VPN

同時保護 10 台裝置安全

威脅防護

惡意軟體防護

進階瀏覽防護

追蹤程式和廣告攔截工具

跨平台密碼管理工具

資料外洩掃描工具

1 TB 雲端儲存空間

27 個月方案：特價 HK$1,029／每月平均 HK$38｜原價 HK $3,845

NordVPN 增值方案

安全的高速 VPN

同時保護 10 台裝置安全

威脅防護

惡意軟體防護

進階瀏覽防護

追蹤程式和廣告攔截工具

跨平台密碼管理工具

資料外洩掃描工具

27 個月方案：特價 HK$819／每月平均 HK$30｜原價 HK $3,148

NordVPN 基本方案

安全的高速 VPN

威脅防護

同時保護 10 台裝置安全

27 個月方案：特價 HK$629／每月平均 HK$23｜原價 HK $2,450

立即購買

更多相關優惠：

👉2026 變身精緻女生！5 分鐘出門造型術，日常細節小配件提升生活儀式感

👉新一年自學外語環遊世界無難度！AI 翻譯耳機、掃譯筆， 大人細路都用得！

👉2026 年新願望！減肥大計先買智能手錶、智能體重磅，幫你全年自律瘦身

👉Samsung優惠｜55 吋 QLED 智能電視狂減 $6,300，新款 Galaxy Tab S11 直降 $900，信用卡額外現金回贈

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk