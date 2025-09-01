VPN優惠｜NordVPN 激減 27 折，低至每月 $24 用足 27 個月

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

NordVPN 激減 27 折，低至每月 $24 用足 27 個月

VPN 不僅能透過進階加密技術保護網路資料安全，更能隱藏用戶真實身份與位置，可以不受地域限制、跨區瀏覽其他國家網頁，正因這些優勢，VPN 的使用率持續攀升。在選擇 VPN 時，最關鍵的是評估其連線速度和安全性。NordVPN 便是其中一款提供速度出色的 VPN 服務，並擁有嚴格的無日誌記錄政策及進階加密技術。NordVPN 限時 27 折優惠，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務。每月低至 HK$24 就能體會到具安全及私隱保護的網絡連接，還提供了 30 天退款保證，試過好用就繼續吧！

NordVPN 完整方案

安全的高速 VPN

同時保護 10 台裝置安全

威脅防護

惡意軟體防護

進階瀏覽防護

追蹤程式和廣告攔截工具

跨平台密碼管理工具

資料外洩掃描工具

1 TB 雲端儲存空間

27 個月方案：特價 HK$1,059／每月平均 HK$39｜原價 HK $3,868

NordVPN 增值方案

安全的高速 VPN

同時保護 10 台裝置安全

威脅防護

惡意軟體防護

進階瀏覽防護

追蹤程式和廣告攔截工具

跨平台密碼管理工具

資料外洩掃描工具

27 個月方案：特價 HK$849／每月平均 HK$31｜原價 HK $3,170

NordVPN 基本方案

安全的高速 VPN

威脅防護

同時保護 10 台裝置安全

27 個月方案：特價 HK$659／每月平均 HK$24｜原價 HK $2,473

