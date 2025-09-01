新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
VPN優惠｜NordVPN 激減 27 折，低至每月 $24 用足 27 個月
VPN 不僅能透過進階加密技術保護網路資料安全，更能隱藏用戶真實身份與位置，可以不受地域限制、跨區瀏覽其他國家網頁，正因這些優勢，VPN 的使用率持續攀升。在選擇 VPN 時，最關鍵的是評估其連線速度和安全性。NordVPN 便是其中一款提供速度出色的 VPN 服務，並擁有嚴格的無日誌記錄政策及進階加密技術。NordVPN 限時 27 折優惠，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務。每月低至 HK$24 就能體會到具安全及私隱保護的網絡連接，還提供了 30 天退款保證，試過好用就繼續吧！
👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
👉消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證
NordVPN 完整方案
安全的高速 VPN
同時保護 10 台裝置安全
威脅防護
惡意軟體防護
進階瀏覽防護
追蹤程式和廣告攔截工具
跨平台密碼管理工具
資料外洩掃描工具
1 TB 雲端儲存空間
27 個月方案：特價 HK$1,059／每月平均 HK$39｜原價 HK
$3,868
NordVPN 增值方案
安全的高速 VPN
同時保護 10 台裝置安全
威脅防護
惡意軟體防護
進階瀏覽防護
追蹤程式和廣告攔截工具
跨平台密碼管理工具
資料外洩掃描工具
27 個月方案：特價 HK$849／每月平均 HK$31｜原價 HK
$3,170
NordVPN 基本方案
安全的高速 VPN
威脅防護
同時保護 10 台裝置安全
27 個月方案：特價 HK$659／每月平均 HK$24｜原價 HK
$2,473
更多優惠：
👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人
👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折
👉Marvel 英雄強勢登陸 Casetify！聯手保護地球和你的電子裝備！
👉Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Samsung Galaxy A17 5G 擴展至更多歐洲市場
Samsung 的入門級 A 系列手機 Galaxy A17 5G 現已在多個歐洲國家開售。這款手機最早於 8 […]TechRitual ・ 7 小時前
Ubisoft停止分享數據給分析公司？網猜測和《刺客教條：暗影者》銷量表現有關
Ubisoft 去年推出的《星際大戰：亡命之徒》，先前就承認不如預期，而受到關注的另一款系列新作《刺客教條：暗影者》，雖然沒有給出詳細銷量數據，卻也在 7 月時達到 500 萬名玩家遊玩，內部對於遊戲表現十分滿意。然而最近有消息指出，Ubisoft 停止向分析公司 Circana 分享相關數據，引起網友對遊戲銷量表現的猜測。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Humanoid 機械人接待員為 2025 年 SCO 峰會增添科技色彩
在最近的一個國際峰會上，除了地緣政治的緊張局勢外，一台中國製的機器人意外地成為了活動的明星。這台名為「小河」的 […]TechRitual ・ 11 小時前
《咒術迴戰》第三季《死滅迴遊 前篇》預告來了！2026年1月播出，虎杖與乙骨登場
由 芥見下下（芥見下々）創作，總銷量突破一億本的熱門《咒術迴戰》，包括動畫第一季、劇場版《咒術迴戰 0》以及第二季動畫後，終於正式曝光《咒術迴戰》第三季《死滅迴遊 前篇》預告，將於 2026 年 1 月播出，同時宣布《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴遊 先行上映》特別剪輯版將於 11 月日本上映。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
HMD Pulse 2 Pro 主要規格曝光
在 2025 年 IFA 展會即將舉行之際，HMD 的 Pulse 2 Pro 因瑞士零售商的上市信息而曝光。 […]TechRitual ・ 1 小時前
腦機介面技術讓使用者憑意念操控機械手臂
一個全新的可穿戴非侵入式腦-機介面（BCI）系統，利用人工智能技術，旨在幫助身體殘疾人士。由加州大學洛杉磯分校 […]TechRitual ・ 8 小時前
Tesla 獲頒歐洲環保標籤 (EMAS) 印章，表彰柏林-布蘭登堡工廠
Tesla 最近獲得了歐洲環保標籤（EMAS）印章，這是對其位於柏林-布蘭登堡的 Gigafactory 的一 […]TechRitual ・ 9 小時前
《港樓》火炭駿景園套三房放盤即日1,090萬沽 七年貶值20%
火炭駿景園8月共錄約8宗成交，中原地產最近促成屋苑10座中層C室放盤即日1,090萬元成交，該單位實用面積974平方呎，三房連套房及工人套房間隔，實用平均呎價11,191元。 據了解，原業主則於2018年以1,368萬元買入單位，持貨約七年，是次易手賬面蝕約278萬元，單位期內貶值約20.3%。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
Pixel 10 Pro XL 在耐用性測試中表現優異
Google Pixel 10 Pro XL 將與之前的系列一樣，獲得 7 次主要操作系統更新，這意味著支援將 […]TechRitual ・ 14 小時前
外賣小哥變機器狗！Just Eat 於蘇黎世試行機器人送外賣服務
荷蘭外賣公司 Just Eat 就在蘇黎世試行機器人送外賣服務，採用與 RIVR 合作的機器狗做外送員。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
PlayStation跟Xbox世紀大和解！社群幫宣傳對方遊戲，網：主機大戰正式結束
在主機平台已經互為對手幾十年的索尼 PlayStation 與微軟 Xbox，近年隨著商業策略改變，不再讓旗下遊戲獨佔發售，而隨著最近《絕地戰兵2》（Helldivers 2）與《戰爭機器：重裝上陣》（Gears of War: Reloaded）互登上對方平台，兩邊的官方社群帳號甚至改了大看板幫忙宣傳，讓玩家笑說雙方終於「世紀大和解」。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Apple 首款摺疊 iPhone 將不配備屏下指紋傳感器
根據多年的傳聞與猜測，Apple 首款可摺疊顯示屏的 iPhone，暫稱為 iPhone Fold，預計將於 […]TechRitual ・ 9 小時前
迷因「不可以色色柴犬」本尊Pon過世，主人IG：牠踏上彩虹橋了
還記得中文迷因梗圖圈中的「不可以色色」圖嗎？一隻手指著一隻看起來相當委屈的柴犬，配上中文字「不可以色色」後廣為流傳，甚至在 2021 年時還被網友製作成類《遊戲王》卡的系列圖片，出現各式各樣的色色柴犬卡牌而更流行。不過就在昨日（31），「不可以色色柴犬」的本尊 Pon，被主人證實已經離世去當小天使了，享壽 17 歲。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
以太坊創辦人大膽預測：ETH將大漲100倍 顛覆比特幣「數位黃金」地位
以太坊聯合創辦人 Joseph Lubin 近日大膽預測，以太幣（ETH）未來有上漲 100 倍的巨大潛力，並有望顛覆比特幣（BTC）在加密貨幣市場中的「數位黃金」地位，預示著機構資金正以前所未有的速度湧入以太坊生態系。鉅亨網 ・ 23 小時前
Tesla 在 JD Power 技術調查中表現優異，得分是 Volkswagen 的兩倍，但未獲獎
Tesla 在 JD Power 最新的技術調查中脫穎而出，以其 873 分的高分成為明顯的領導者，這一得分是 […]TechRitual ・ 18 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜GoPro Hero13 Black 超廣角套裝 69 折搶購！潛水、滑雪、旅拍，挑戰極限視野
想要將潛入深海時的夢幻景致、旅途中的壯闊風光全部一鏡收錄？只有超廣角鏡頭能夠滿足你的需要！能夠更換鏡頭的 GoPro Hero13 Black 超廣角套裝，正在 Amazon 上以 69 折促銷，只需 US$329（約 HK$2,572）就能免運費入手，價格打破歷史最低價，旅行達人們萬勿錯過。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 15 小時前