樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
VPN優惠｜Proton VPN 夏末促銷限定 4 折，平均每日 HK$1 享受頂級隱私保護
無論是瀏覽網站、進行線上交易，還是觀看全球受限的影音內容，沒有一個可靠的 VPN，就可能暴露在網絡威脅之下。Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術保障用戶網絡安全，最重要的是，Proton 堅守零日誌政策，真正做到 100% 隱私保障，更可以享受全球超過 110 個高速伺服器、多達 10 台設備同時使用，輕鬆突破地域限制，隨時隨地暢遊網絡世界。今次夏末超值優惠讓大家能以 4 折訂閱方案，平均每月只需 HK$31， 每日 HK$1 的價格，即時解鎖安全、自由的網絡體驗！
👉 消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證
👉 VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
Proton VPN Plus（1 年訂閱）
超過 13000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
官網特價 US$47.88，平均每月 US$3.99（約 HK$31）｜原價每月 US
$9.99
Proton Unlimited （2 年訂閱）
超過 15000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
Proton Mail
Proton Calendar
Proton Drive
Proton Pass
Proton Wallet
官網特價 US$191.76，平均每月 US$7.99（約 HK$62）｜原價每月 US
$12.99
更多相關優惠：
👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6
👉Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐
👉Amazon優惠｜Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！68 折入手 8K 隱形自拍神器
👉超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！
iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本太貴？有人就想到了自己動手升級。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
iPhone 17 Pro Max拆解 仍用高通數據機晶片
拆解顯示蘋果 iPhone 17 Pro Max 採用高通 Snapdragon X80 5G 數據機晶片，支援 mmWave 超高速 5G，展現蘋果在確保最佳 5G 體驗的同時，持續推進自家晶片技術布局。鉅亨網 ・ 2 天前
Amazon優惠｜LG XBOOM 360 藍牙喇叭減近半價！360° 澎湃音效點燃氣氛
家庭派對怎少得音樂相伴？ LG XBOOM 360 藍牙喇叭 擁有 360° 全方位環繞音效技術，能以澎湃音效點燃全場氣氛，絕對稱得上是派對神器。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？
超強颱風「樺加沙」料於周三（24日）襲港，天文台指其威力可與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相比，屆時本港或見10級暴風，離岸及高地更有機會達至12級颶風。面對風暴迫近，不少市民趁周末搶購膠紙封窗，更出現膠紙一掃而空的情況。貼膠紙有用定冇用？「貼膠紙」作為常見的防風「習俗」，實際效用一直爭議不少。部分市民相信膠紙可在一定程度上加固窗戶，但工程界人士指出，膠紙的真正用途非在於加固窗戶，而是在玻璃破裂時減少碎片飛散，從而降低被碎片擊中受傷的機會。若窗戶被石塊或樹枝擊碎，貼上膠紙的確可令碎片不易四散，起到一定保護作用。如何貼才較有效？工程界建議若決定貼膠紙，宜把膠紙貼成「交叉」或「十字」形，並延伸至窗框邊緣，著重鞏固窗中心的受力位置，盡量讓玻璃「跌得完整」，而不是四散飛脫，起一定的防護效果。舊窗新窗大不同樓齡較新的樓宇，窗戶多採用鋼化玻璃，鋼化玻璃破裂時會碎成細小顆粒，較少出現鋒利大塊的碎片，導致割傷的風險本已較低，因此貼膠紙對鋼化玻璃的額外保護有限。惟舊式樓宇可能仍裝有非強化的玻璃，該類玻璃破裂時會產生較大及尖銳碎片，貼膠紙雖未必能阻止破裂，但有助減低碎片散落的風險。打風能否繼續開冷28Hse.com ・ 6 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 6 小時前
樺加沙逼近 「超前部署」意外發生 意外保險點揀先啱？
樺加沙逐步逼近本港，除了會帶來嚴重破壞，出現意外傷亡的機會亦會大大提升，相信會有不少人第一時間想到意外保險是否可以提供相應保障，但實際上意外保險的保障未必如大家所想，選不對隨時惹來一肚氣。Yahoo財經 ・ 3 小時前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 5 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 9 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
日本咖哩飯連鎖店「加價失敗」的啟示
特朗普關稅正掀起全球加價浪潮，藉此把成本轉嫁予消費者，但面對日益疲弱的消費需求，加價決策可謂步步為營。話說近月日本便發生了「加價失敗」事件，大型咖哩專賣連鎖店「CoCo壹番屋」，便因加價導致顧客持續流失，連續五個月按年下跌，以下一探究竟，為什麼這次會加價失敗Yahoo財經 ・ 4 小時前