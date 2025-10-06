焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

VPN優惠｜Proton VPN 激罕三折優惠！每日只要 $0.76 就有高速安全上網

面對日益猖獗的網絡監控和資料外洩，保護網上私隱不再是選擇，而是必需。Proton VPN 激罕限時直減 70%！是次優惠力度超罕見，月費低至 HK$23 就能將複雜的網絡安全，化為一鍵解決的簡單動作。Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術確保用戶的網絡安全，並且堅持零日誌政策，真正實現 100% 的隱私保障。此外，Proton VPN 支援業界標準的 WireGuard 協定，使用者可以在Proton VPN 應用程式中選擇使用 WireGuard 以獲得更快的速度和高效能。 用戶同時可享受全球超過 110 個高速伺服器，並可同時在多達 10 台設備上使用，從此衝破地域限制，安全存取全球資訊，你的網絡世界，由你話事。

👉 消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證

👉 VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

Proton VPN Plus（2 年訂閱）

  • 超過 13000 台伺服器，遍佈 120 多個國家

  • 最高的 VPN 速度

  • 分流隧道功能

  • 同時保護 10 台裝置

  • 高速串流

  • 自定義 DNS

  • 廣告攔截和惡意軟件保護

  • VPN 加速器

  • 局域網連接

  • 高級 VPN自定義選項

官網特價 US$71.76，平均每月 US$2.99（約 HK$23）｜原價每月 US$9.99

Proton Unlimited （2 年訂閱）

  • 超過 15000 台伺服器，遍佈 120 多個國家

  • 最高的 VPN 速度

  • 分流隧道功能

  • 同時保護 10 台裝置

  • 高速串流

  • 自定義 DNS

  • 廣告攔截和惡意軟件保護

  • VPN 加速器

  • 局域網連接

  • 高級 VPN自定義選項

  • Proton Mail

  • Proton Calendar

  • Proton Drive

  • Proton Pass

  • Proton Wallet

官網特價 US$191.76，平均每月 US$7.99（約 HK$62）｜原價每月 US$12.99

