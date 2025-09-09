焦點

鍾嘉欣專訪(上)認從前與林峯關係疏離

VPN優惠｜Proton VPN 限時 45 折優惠,平均每月僅 $35 ,解鎖全球串流

月付 HK$35 就能輕鬆解鎖全球網絡？無論是突破地區限制追劇、保護公共 Wi-Fi 隱私，還是防止個資被追蹤監控，Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術保障用戶網絡安全，同時堅持無日誌政策，確保不會留下任何使用記錄，並提供高速穩定的安全連線！Proton VPN 在超過 110 個國家均設有伺服器，今次方案直降至 45 折，平均每月只需 HK$35，一杯手搖飲品的價錢，就能暢通無阻解鎖全球 Netflix、Disney+ 等熱門串流平台！

👉 消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證

👉 VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

Proton VPN Plus（2 年訂閱）

  • 超過 13000 台伺服器，遍佈 120 多個國家

  • 最高的 VPN 速度

  • 分流隧道功能

  • 同時保護 10 台裝置

  • 高速串流

  • 自定義 DNS

  • 廣告攔截和惡意軟件保護

  • VPN 加速器

  • 局域網連接

  • 高級 VPN自定義選項

官網特價 US$107.76，平均每月 US$4.49（約 HK$23）｜原價每月 US$9.99

Proton Unlimited （2 年訂閱）

  • 超過 15000 台伺服器，遍佈 120 多個國家

  • 最高的 VPN 速度

  • 分流隧道功能

  • 同時保護 10 台裝置

  • 高速串流

  • 自定義 DNS

  • 廣告攔截和惡意軟件保護

  • VPN 加速器

  • 局域網連接

  • 高級 VPN自定義選項

  • Proton Mail

  • Proton Calendar

  • Proton Drive

  • Proton Pass

  • Proton Wallet

官網特價 US$191.76，平均每月 US$7.99（約 HK$63）｜原價每月 US$12.99

