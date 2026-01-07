黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
VPN優惠｜每日 $0.8 買頂級加密！Proton VPN 震撼 3 折，零日誌服務月費 HK$23
在這個什麼都上雲端、每天用公眾 Wi‑Fi、帳號密碼遍佈各大平台的年代，如果你還經常在咖啡店、機場、商場連接免費 Wi‑Fi，上網煲劇、轉帳、收公司 Email，其實早已置身風險之中。與其事後後悔要用 VPN，不如趁今次的 3 折優惠，為自己全年上網習慣加上一層頂級保護，折扣下來每日少於 HK$0.8 就能守護私隱，倍加安心。
Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術，為用戶築起堅不可摧的網絡安全防護網，並堅持零日誌政策，隱藏真實 IP，瀏覽時不輕易被追蹤，實現真正的 100% 隱私保障。同時支援業界頂尖的 WireGuard 協定，一鍵切換即可享受高速流暢的連線體驗，搭配全球超過110個高速伺服器，讓你能在多達10台設備上無縫切換，隨時安全存取全球內容，從此跨地區煲劇也不受邊界束縛，海外出差／旅行時，更可安全地連回常用服務與帳號！
Proton VPN Plus（2 年訂閱）
超過 13000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
官網特價 US$71.76，平均每月 US$2.99（約 HK$23）｜原價每月 US
$9.99
Proton Unlimited （2 年訂閱）
超過 15000 台伺服器，遍佈 120 多個國家
最高的 VPN 速度
分流隧道功能
同時保護 10 台裝置
高速串流
自定義 DNS
廣告攔截和惡意軟件保護
VPN 加速器
局域網連接
高級 VPN自定義選項
Proton Mail
Proton Calendar
Proton Drive
Proton Pass
Proton Wallet
官網特價 US$191.76，平均每月 US$7.99（約 HK$62）｜原價每月 US
$12.99
