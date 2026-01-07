Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

VPN優惠｜​​每日 $0.8 買頂級加密！Proton VPN 震撼 3 折，零日誌服務月費 HK$23

在這個什麼都上雲端、每天用公眾 Wi‑Fi、帳號密碼遍佈各大平台的年代，如果你還經常在咖啡店、機場、商場連接免費 Wi‑Fi，上網煲劇、轉帳、收公司 Email，其實早已置身風險之中。與其事後後悔要用 VPN，不如趁今次的 3 折優惠，為自己全年上網習慣加上一層頂級保護，折扣下來每日少於 HK$0.8 就能守護私隱，倍加安心。

Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術，為用戶築起堅不可摧的網絡安全防護網，並堅持零日誌政策，隱藏真實 IP，瀏覽時不輕易被追蹤，實現真正的 100% 隱私保障。同時支援業界頂尖的 WireGuard 協定，一鍵切換即可享受高速流暢的連線體驗，搭配全球超過110個高速伺服器，讓你能在多達10台設備上無縫切換，隨時安全存取全球內容，從此跨地區煲劇也不受邊界束縛，海外出差／旅行時，更可安全地連回常用服務與帳號！

👉 消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證

👉 VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

Proton VPN Plus（2 年訂閱）

超過 13000 台伺服器，遍佈 120 多個國家

最高的 VPN 速度

分流隧道功能

同時保護 10 台裝置

高速串流

自定義 DNS

廣告攔截和惡意軟件保護

VPN 加速器

局域網連接

高級 VPN自定義選項

官網特價 US$71.76，平均每月 US$2.99（約 HK$23）｜原價每月 US $9.99

立即訂閱

Proton Unlimited （2 年訂閱）

超過 15000 台伺服器，遍佈 120 多個國家

最高的 VPN 速度

分流隧道功能

同時保護 10 台裝置

高速串流

自定義 DNS

廣告攔截和惡意軟件保護

VPN 加速器

局域網連接

高級 VPN自定義選項

Proton Mail

Proton Calendar

Proton Drive

Proton Pass

Proton Wallet

官網特價 US$191.76，平均每月 US$7.99（約 HK$62）｜原價每月 US $12.99

立即訂閱

更多相關優惠：

