焦點

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽　即睇首班車時間

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Yahoo Tech HK

VPN優惠｜Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15

Kinnis Ho
Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15
Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15

上網睇片、網購、搶機票、用公共 Wi‑Fi 幾乎已經變成日常，但這些平平無奇的上網動作，其實早就暴露了你的地點、裝置、甚至瀏覽習慣。不少人以為用 VPN 要好貴或者好複雜， Surfshark 直接化解了這兩大障礙。而且 Surfshark 更將訂閱方案升級，用同一個價錢即享有更多服務內容。

新升級的 One 方案的服務內容新增至 23 項，新增了勒索軟件防護、外部儲存空間掃描、Antivirus、可管理多部設備及 2FA 功能鎖設定五項功能，比月費為 HK$32 的最高級別 One+ 方案僅差一項功能，但 One 方案平均每月僅需 HK$19，性價比極高。

廣告

Surfshark VPN 已通過 Google Play 的「獨立安全審核」，確保在線活動不被監視，同時提供 30 天退款保證，絕對有保障。

立即訂閱

👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15
Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15

Surfshark Starter 方案

  1. 安全 VPN

  2. 廣告封鎖器

  3. Cookie 同意封鎖器

  4. Bypasser

  5. 輪換 IP

  6. MultiHop（雙 VPN）

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$405／每月平均 HK$15｜原價 HK$2,106

Surfshark Starter＋ 方案

  1. 安全 VPN

  2. 廣告封鎖器

  3. Cookie 同意封鎖器

  4. Bypasser

  5. 輪換 IP

  6. MultiHop（雙 VPN）

  7. 隱藏電子郵件

  8. 個人資料生成器

  9. 私人搜尋引擎

  10. 零廣告形式搜尋互聯網

  11. 無數據追蹤或儲存搜尋

  12. 電子郵件詐騙檢測器

  13. 釣魚攻擊防護

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$486／每月平均 HK$18｜原價 HK$2,511

Surfshark One 方案

  1. 安全 VPN

  2. 廣告封鎖器

  3. Cookie 同意封鎖器

  4. Bypasser

  5. 輪換 IP

  6. MultiHop（雙 VPN）

  7. 隱藏電子郵件

  8. 個人資料生成器

  9. 私人搜尋引擎

  10. 零廣告形式搜尋互聯網

  11. 無數據追蹤或儲存搜尋

  12. 電子郵件詐騙檢測器

  13. 釣魚攻擊防護

  14. 電子郵件外洩警報

  15. 信用卡信息外洩警報

  16. SSN/ID 外洩警報

  17. Antivirus

  18. 網絡攝影機防護

  19. 應用程式與網站實時保護

  20. 勒索軟件防護

  21. 外部儲存空間掃描

  22. 管理多部設備

  23. 2FA 功能鎖

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$513／每月平均 HK$19｜原價 HK$2,727

Surfshark One＋ 方案

  1. 安全 VPN

  2. 廣告封鎖器

  3. Cookie 同意封鎖器

  4. Bypasser

  5. 輪換 IP

  6. MultiHop（雙 VPN）

  7. 隱藏電子郵件

  8. 個人資料生成器

  9. 私人搜尋引擎

  10. 零廣告形式搜尋互聯網

  11. 無數據追蹤或儲存搜尋

  12. 電子郵件詐騙檢測器

  13. 釣魚攻擊防護

  14. 電子郵件外洩警報

  15. 信用卡信息外洩警報

  16. SSN/ID 外洩警報

  17. Antivirus

  18. 網絡攝影機防護

  19. 應用程式與網站實時保護

  20. 勒索軟件防護

  21. 外部儲存空間掃描

  22. 管理多部設備

  23. 2FA 功能鎖

  24. 虛擬電話號碼

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$864／每月平均 HK$32｜原價 HK$3,375

立即訂閱

更多相關優惠：

👉Dyson 優惠｜Dyson 開年獻禮！Supersonic 風筒直減 HK$700 加碼送按摩梳

👉Momax優惠｜AirTag 平替限時快閃 $50？10,000mAh 磁吸無線充電有 3C 認證只要 $169

👉Amazon優惠｜Marshall Minor IV 直降近半價，經典搖滾音質平價擁有

👉LG優惠｜LG 蒸氣洗衣乾衣機預購即享 92 折，號稱全港最薄＋蒸氣除蟎

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

親子教育

其他人也在看

越南漢遭開槍擊斃　生前寄居友人住所　疑經常吸食依托咪酯

越南漢遭開槍擊斃　生前寄居友人住所　疑經常吸食依托咪酯

【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔

on.cc 東網 ・ 11 小時前
TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」

TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」

1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物

台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物

台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加

食尚玩家 ・ 9 小時前
馮盈盈健身8年效果顯著　前凸後翹應有盡有

馮盈盈健身8年效果顯著　前凸後翹應有盡有

【on.cc東網專訊】前港姐冠軍馮盈盈有樣有身材，擁有營養學一級榮譽碩士學歷的她，除了飲食均衡，亦不斷勤力做運動保持弗爆身形。盈盈日前於社交網晒靚相，發文感謝自己的健身教練多年來的幫助，表示自己自2018年開始接觸健身，雖然期間曾中斷過，但每次重新出發，都是由同

東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢

Yahoo財經 ・ 1 天前
前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護

前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護

現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
180天內打破中國稀土壟斷！川普下令：全球供應商都得跟美國簽約 否則加稅+配額限制

180天內打破中國稀土壟斷！川普下令：全球供應商都得跟美國簽約 否則加稅+配額限制

美國總統川普簽署公告，要求全球供應商在 180 天內與美國達成稀土協議，否則將面臨高關稅。此舉旨在減少對中國稀土的依賴，並強調國家安全的重要性。

鉅亨網 ・ 11 小時前
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身

五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身

坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」

全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」

「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。

鉅亨網 ・ 1 天前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民

鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民

58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳　16歲清純素顏讓人戀愛

神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳　16歲清純素顏讓人戀愛

近日，一組劉亦菲2003年就讀北京電影學院時期的舊照在網路上流傳，引起不少討論。照片拍攝時她年僅16歲，素顏入鏡仍顯得膚況清透，其中一張坐雲霄飛車的畫面尤其受到關注，即使在高速晃動下，五官仍完全沒被醜化，令網友感嘆「天生明星美貌」。

姊妹淘 ・ 7 小時前
油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬

油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬

二手樓市持續錄得大幅蝕讓個案，部分單位樓價在數年內明顯回落。最新成交顯示，油塘曦臺一個3房單位，約4年帳面貶值逾4成，累蝕超過800萬元離場，反映個別屋苑在高位入市的業主，現時面對頗大調整壓力。閱讀更多：油塘親海駅突爆撻訂潮 單日錄11宗終止交易 涉樓價逾7,800萬 料沒收逾780萬訂金全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？據土地註冊處資料，油塘曦臺1座高層B室，實用面積795平方呎，屬3房間隔。單位早於2024年初已放盤，當時叫價約1,800萬元，其後多次下調叫價，最終上月以約1,095萬元成交，實用呎價約13,774元。原業主於2021年年中以約1,898.5萬元購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約803.5萬元，期內樓價累計跌幅約42%，屬近期較為顯眼的大額蝕讓個案之一。 延伸閱讀: 柏景峰 親海駅 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

28Hse.com ・ 10 小時前
「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！

「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！

比起刻意追求凍齡，孫藝珍現在呈現的，更像是一種很多女生都嚮往的狀態：身體自在、線條有力量，臉上沒有勉強，卻看得出被好好照顧著。這樣的狀態，和她近年來投入健身有很大關係！她的訓練重點放在背部與上半身線條，像是高位下拉、繩索下拉等動作，能有效鍛鍊背闊肌與上背...

styletc ・ 11 小時前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 15 小時前
馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單

馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單

《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。

鉅亨網 ・ 3 小時前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業

攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業

內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。

BossMind ・ 1 天前
美國執法人員射殺女子事件 特朗普改口！

美國執法人員射殺女子事件 特朗普改口！

針對美國移民與海關執法局（ICE）人員在明尼蘇達州開槍打死一名美國籍女子事件，美國總統川普周三（14 日）改口，使用更為和緩的表述，稱此事為「不幸事件」，「對雙方而言都令人難過」。 此前，在該槍擊事件發生後不久，川普曾在社交媒體上將遇害女子古德（Renee Nicole Goo

鉅亨網 ・ 1 天前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？

沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？

沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！

Japhub日本集合 ・ 1 天前
林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬

林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬

樓市回暖，有名人趁勢沽貨，惟高位入市物業仍需蝕讓離場。據報道，歌壇天后林憶蓮女兒與前夫「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一個2房單位，持貨約7年，轉手勁蝕568萬元或25%。

28Hse.com ・ 1 天前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿

「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿

「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。

Yahoo Style HK ・ 1 天前