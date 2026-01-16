VPN優惠｜Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Surfshark 訂閱方案新升級，One 方案增加 5 項服務內容，月費低至 HK$15

上網睇片、網購、搶機票、用公共 Wi‑Fi 幾乎已經變成日常，但這些平平無奇的上網動作，其實早就暴露了你的地點、裝置、甚至瀏覽習慣。不少人以為用 VPN 要好貴或者好複雜， Surfshark 直接化解了這兩大障礙。而且 Surfshark 更將訂閱方案升級，用同一個價錢即享有更多服務內容。

新升級的 One 方案的服務內容新增至 23 項，新增了勒索軟件防護、外部儲存空間掃描、Antivirus、可管理多部設備及 2FA 功能鎖設定五項功能，比月費為 HK$32 的最高級別 One+ 方案僅差一項功能，但 One 方案平均每月僅需 HK$19，性價比極高。

Surfshark VPN 已通過 Google Play 的「獨立安全審核」，確保在線活動不被監視，同時提供 30 天退款保證，絕對有保障。

👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

Surfshark Starter 方案

安全 VPN 廣告封鎖器 Cookie 同意封鎖器 Bypasser 輪換 IP MultiHop（雙 VPN）

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$405／每月平均 HK$15｜原價 HK $2,106

Surfshark Starter＋ 方案

安全 VPN 廣告封鎖器 Cookie 同意封鎖器 Bypasser 輪換 IP MultiHop（雙 VPN） 隱藏電子郵件 個人資料生成器 私人搜尋引擎 零廣告形式搜尋互聯網 無數據追蹤或儲存搜尋 電子郵件詐騙檢測器 釣魚攻擊防護

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$486／每月平均 HK$18｜原價 HK $2,511

Surfshark One 方案

安全 VPN 廣告封鎖器 Cookie 同意封鎖器 Bypasser 輪換 IP MultiHop（雙 VPN） 隱藏電子郵件 個人資料生成器 私人搜尋引擎 零廣告形式搜尋互聯網 無數據追蹤或儲存搜尋 電子郵件詐騙檢測器 釣魚攻擊防護 電子郵件外洩警報 信用卡信息外洩警報 SSN/ID 外洩警報 Antivirus 網絡攝影機防護 應用程式與網站實時保護 勒索軟件防護 外部儲存空間掃描 管理多部設備 2FA 功能鎖

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$513／每月平均 HK$19｜原價 HK $2,727

Surfshark One＋ 方案

安全 VPN 廣告封鎖器 Cookie 同意封鎖器 Bypasser 輪換 IP MultiHop（雙 VPN） 隱藏電子郵件 個人資料生成器 私人搜尋引擎 零廣告形式搜尋互聯網 無數據追蹤或儲存搜尋 電子郵件詐騙檢測器 釣魚攻擊防護 電子郵件外洩警報 信用卡信息外洩警報 SSN/ID 外洩警報 Antivirus 網絡攝影機防護 應用程式與網站實時保護 勒索軟件防護 外部儲存空間掃描 管理多部設備 2FA 功能鎖 虛擬電話號碼

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$864／每月平均 HK$32｜原價 HK $3,375

