VPN優惠｜Surfshark VPN 月費低至 HK$15，生成虛擬個人資料更安全
在現代網絡環境中，隱私保護尤為重要，虛擬個人資料可有效隱藏你的真實身份，避免被追蹤或監視，特別是在使用公共 Wi-Fi 時，還能防止敏感數據洩露。Surfshark VPN 限時優惠月費低至 HK$15，就能提供全面的網絡安全保障，讓你輕鬆生成虛擬個人資料。此外，想繞過地區限制，解鎖更多流媒體內容，如 Netflix 或 Disney+ 的獨家劇集，一樣可以輕鬆完成！Surfshark VPN 已通過 Google Play 的「獨立安全審核」，，確保在線活動不被監視，同時提供 30 天退款保證，無需擔心購買後不滿意。
✍️VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
Surfshark Starter 方案
安全 VPN
不限裝置數量
Bypasser
輪換 IP
Dynamic MultiHop
Ad blocker
Cookie pop-up blocker
個人資料生成器
屏蔽電郵生成器
2 年方案加送 3 個月：特價 HK$405／每月平均 HK$15｜原價 HK
$2,106
Surfshark One 方案
安全 VPN
不限裝置數量
Bypasser
輪換 IP
Dynamic MultiHop
Ad blocker
Cookie pop-up blocker
個人資料生成器
屏蔽電郵生成器
定期掃描
網絡攝影機防護
實時下載保護
即時個人數據、信用卡和 ID 外洩警告
個人數據安全報告
私人搜尋工具
無數據追蹤或儲存
特定國家/地區的搜尋結果
2 年方案加送 3 個月：特價 HK$513／每月平均 HK$19｜原價 HK
$2,646
Surfshark One＋方案
安全 VPN
不限裝置數量
Bypasser
輪換 IP
Dynamic MultiHop
Ad blocker
Cookie pop-up blocker
個人資料生成器
屏蔽電郵生成器
定期掃描
網絡攝影機防護
實時下載保護
即時個人數據、信用卡和 ID 外洩警告
個人數據安全報告
私人搜尋工具
無數據追蹤或儲存
特定國家/地區的搜尋結果
從公司數據庫中刪除數據
從人員搜尋網站中刪除數據
2 年方案加送 3 個月：特價 HK$783／每月平均 HK$29｜原價 HK
$3,456
