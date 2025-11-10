VPN 推薦 2025｜VPN 服務必知 6 大細節，NordVPN 功能表現最全面、跨平台可選 Proton

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

VPN 推薦 2025｜必知的細節話你知，NordVPN 功能表現最全面、跨平台可選 Proton

在現今不可能沒有網絡的生活中，學會如何保障個人私隱，以及解開不同地域限制使用不同服務絕對重要，而當中不可或缺的工具就是 VPN 了。VPN 服務林林總總應如何選擇？應該根據那些元素去決定使用？就此，Yahoo Tech 的編輯團隊詳細羅列大家必需知道的選擇細節，為大家選出適合自己需要的 VPN 服務。

細節 1：無日誌政策

無日誌政策是 VPN 服務的重中之重，原因大家用 VPN 服務最主要目的，正是保障重要個人資料免落入他人手中。然而事實上數據是會經過 VPN 服務供應商，但卻引發數據是否會被 VPN 服務供應商記錄的疑慮。「無日誌政策」正正是 VPN 服務供應商不會記錄用戶數據的證明。無日誌政策（No-Log）指VPN 服務供應商不會追蹤任何流經其伺服器的流量，並會選於沒有資料保留法的管轄地區營運。對比一些 VPN （尤其免費）可能會保留連接 Log、Timestamp 甚至是 IP位置，有可能進一步販賣用戶的個人資料。具「無日誌政策」的VPN 服務令用戶上網時可獲最大的安全保障。

細節 2：多裝置同時使用

對於家中有多個不同裝置的朋友，想手上的手機、平板、電腦，甚至是智能電視或電視盒子都可以用到 VPN 服務，而且是多裝置同時使用的話，就要選擇一些可以提供多裝置同時使用的 VPN 服務供應商，大家可留意該VPN 服務供應商提供多少裝置同時連線從而去選擇。另外，如可提供多平台應用的應用程式如Mac、PC、Linux、iOS、Android甚至是Apple TV，以及具備不同瀏覽器 Plug-in，就會令使用 VPN 時更有彈性。

細節 3：替代電郵地址

要註冊不同服務使用，必需使用電郵地址，但隨之而來的是經常收到大量行銷電郵與垃圾郵件，令收件匣內正常的電郵被這些極大部份時間沒用的電郵「淹蓋」。使用替代電郵地址就可以避開以上情況，將用戶真實的電郵地址保密，減低電郵地址外洩而收到垃圾郵件，甚至是釣魚 Email 的風險。

細節 4：密碼管理

註冊不同服務使用時要有電郵地址，當然亦需要密碼。很多人不擅長記住不同密碼，故此在不同網站上也是使用同一個密碼，這樣做風險十分之高，密碼管理功能就可用高度安全的方式去幫用戶去記錄不同網站或服務所使用的各式密碼，對於「大頭蝦」用戶是一個方便的功能。

細節 5：廣告和追蹤程式攔截器

上網不時都會遇到大大版的廣告，阻礙觀看內文有時十分討厭，而且更會有第三方網頁追蹤程式於網絡上跟蹤收集用戶的相關資料。要大大減低這些情況，廣告和追蹤程式攔截器就是解決方法，封鎖追蹤程式即可減少在瀏覽時看到的廣告數目，以及防止消費習慣被廣告窺探。

細節 6：暗網監控

前面提過資訊洩漏的話，個人資料有可能被販賣出去，最常見就是在「暗網」中出售。有 VPN 服務會提供暗網監控功能，啟用後即會持續於暗網上掃描與註冊電子郵件相關聯的登入資訊，一旦發現問題即會發出警示以保安全。

廣告 廣告

👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

2025 年最佳 VPN 服務該選那家？

綜合最佳：NordVPN

無日誌政策

伺服器覆蓋 168 個位置，數量超過 8400 台

Ultimate 計劃提供 1TB 加密雲端儲存空間

掃描數據是否於暗網內洩露

不少朋友都聽過的 NordVPN，編輯團隊認為屬一款綜合表現最佳的 VPN 服務。NordVPN 獲得 Google 的 VPN 安全認證，而在第三方評測報告入面，整體總評獲得了 4 星評分。NordVPN 的伺服器數量超過 8,400 台，覆蓋 168 個位置，可隨時提供不同地區的連線。NordVPN 具備密碼管理員、廣告和追蹤程式攔截器及暗網監控工具等，而且於 Ultimate 計劃中提供 1TB 加密雲端儲存空間，當用戶將檔案上載至雲端時，這些檔案會先於裝置上加密，然後才傳送至伺服器，也就是 VPN 服務也無法存取用戶的已加密資料，比一般雲端空間服務更具保安性。NordVPN 功能多，亦有不俗連線穩定度，因此成綜合表現最佳的 VPN 服務。

NordVPN 雙 11 優惠

2 年 + 送 3 個月：月費 HK$23 起

立即訂閱

需多裝置連線首選：Surfshark

無日誌政策

連線不限裝置數量

「Alternative ID」功能可生成替代 EMail 及電話號碼

多平台支援

Surfshark 亦是為人較熟悉的 VPN 服務，若大家有多部需要使用 VPN 的裝置，甚至是同家人的裝置共享 VPN 服務，Surfshark 就是好選擇。這款 VPN 服務賣點是不限裝置數量，「大家庭」人人都有幾部裝置都可以同時使用 VPN 。Surfshark 提供廣告攔截功能及個人數據洩漏警報等外，更有「Alternative ID」功能，可提供替代電郵地址及電話號碼，用來隱藏常用號碼，更可以生成替代身份，避開垃圾訊息、窺探騷擾和數據外洩問題。

Surfshark 優惠

2 年 + 送 3 個月：月費 HK$15 起

立即訂閱

多平台支援：Proton VPN

無日誌政策

多平台支援

加密電郵 Proton Mail 服務

廣告攔截程式

總部位於瑞士、於第三方 VPN 評測報告中獲得五星評分的 Proton VPN，同樣遵守無日誌政策，因此用戶私隱保障較佳，亦獲得了 Google 的 VPN 安全認證。Proton VPN 最多支援 10 個裝置使用，NetShield 功能可封鎖廣告攔截程式，而對於會關心使用電郵時會否有洩漏問題的用戶，Porton VPN有提供加密電郵 Proton Mail 服務。這個 VPN 服務更支援多個平台使用，無論你是 Mac、Windows、Liunx，抑或 iOS、iPadOS、Android 甚至是 Android TV 等，都可以使用到 Proton VPN 保護個人資料及模擬不同地區之用。

VPN Plus 優惠

月費 US$2.99 起

立即訂閱

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk