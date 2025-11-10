HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
VPN 推薦 2025｜VPN 服務必知 6 大細節，NordVPN 功能表現最全面、跨平台可選 Proton
推薦的幾款 VPN 服務都獲得了認證，而且在近期還有訂閱的折扣優惠。
在現今不可能沒有網絡的生活中，學會如何保障個人私隱，以及解開不同地域限制使用不同服務絕對重要，而當中不可或缺的工具就是 VPN 了。VPN 服務林林總總應如何選擇？應該根據那些元素去決定使用？就此，Yahoo Tech 的編輯團隊詳細羅列大家必需知道的選擇細節，為大家選出適合自己需要的 VPN 服務。
細節 1：無日誌政策
無日誌政策是 VPN 服務的重中之重，原因大家用 VPN 服務最主要目的，正是保障重要個人資料免落入他人手中。然而事實上數據是會經過 VPN 服務供應商，但卻引發數據是否會被 VPN 服務供應商記錄的疑慮。「無日誌政策」正正是 VPN 服務供應商不會記錄用戶數據的證明。無日誌政策（No-Log）指VPN 服務供應商不會追蹤任何流經其伺服器的流量，並會選於沒有資料保留法的管轄地區營運。對比一些 VPN （尤其免費）可能會保留連接 Log、Timestamp 甚至是 IP位置，有可能進一步販賣用戶的個人資料。具「無日誌政策」的VPN 服務令用戶上網時可獲最大的安全保障。
細節 2：多裝置同時使用
對於家中有多個不同裝置的朋友，想手上的手機、平板、電腦，甚至是智能電視或電視盒子都可以用到 VPN 服務，而且是多裝置同時使用的話，就要選擇一些可以提供多裝置同時使用的 VPN 服務供應商，大家可留意該VPN 服務供應商提供多少裝置同時連線從而去選擇。另外，如可提供多平台應用的應用程式如Mac、PC、Linux、iOS、Android甚至是Apple TV，以及具備不同瀏覽器 Plug-in，就會令使用 VPN 時更有彈性。
細節 3：替代電郵地址
要註冊不同服務使用，必需使用電郵地址，但隨之而來的是經常收到大量行銷電郵與垃圾郵件，令收件匣內正常的電郵被這些極大部份時間沒用的電郵「淹蓋」。使用替代電郵地址就可以避開以上情況，將用戶真實的電郵地址保密，減低電郵地址外洩而收到垃圾郵件，甚至是釣魚 Email 的風險。
細節 4：密碼管理
註冊不同服務使用時要有電郵地址，當然亦需要密碼。很多人不擅長記住不同密碼，故此在不同網站上也是使用同一個密碼，這樣做風險十分之高，密碼管理功能就可用高度安全的方式去幫用戶去記錄不同網站或服務所使用的各式密碼，對於「大頭蝦」用戶是一個方便的功能。
細節 5：廣告和追蹤程式攔截器
上網不時都會遇到大大版的廣告，阻礙觀看內文有時十分討厭，而且更會有第三方網頁追蹤程式於網絡上跟蹤收集用戶的相關資料。要大大減低這些情況，廣告和追蹤程式攔截器就是解決方法，封鎖追蹤程式即可減少在瀏覽時看到的廣告數目，以及防止消費習慣被廣告窺探。
細節 6：暗網監控
前面提過資訊洩漏的話，個人資料有可能被販賣出去，最常見就是在「暗網」中出售。有 VPN 服務會提供暗網監控功能，啟用後即會持續於暗網上掃描與註冊電子郵件相關聯的登入資訊，一旦發現問題即會發出警示以保安全。
👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
2025 年最佳 VPN 服務該選那家？
綜合最佳：NordVPN
無日誌政策
伺服器覆蓋 168 個位置，數量超過 8400 台
Ultimate 計劃提供 1TB 加密雲端儲存空間
掃描數據是否於暗網內洩露
不少朋友都聽過的 NordVPN，編輯團隊認為屬一款綜合表現最佳的 VPN 服務。NordVPN 獲得 Google 的 VPN 安全認證，而在第三方評測報告入面，整體總評獲得了 4 星評分。NordVPN 的伺服器數量超過 8,400 台，覆蓋 168 個位置，可隨時提供不同地區的連線。NordVPN 具備密碼管理員、廣告和追蹤程式攔截器及暗網監控工具等，而且於 Ultimate 計劃中提供 1TB 加密雲端儲存空間，當用戶將檔案上載至雲端時，這些檔案會先於裝置上加密，然後才傳送至伺服器，也就是 VPN 服務也無法存取用戶的已加密資料，比一般雲端空間服務更具保安性。NordVPN 功能多，亦有不俗連線穩定度，因此成綜合表現最佳的 VPN 服務。
NordVPN 雙 11 優惠
2 年 + 送 3 個月：月費 HK$23 起
需多裝置連線首選：Surfshark
無日誌政策
連線不限裝置數量
「Alternative ID」功能可生成替代 EMail 及電話號碼
多平台支援
Surfshark 亦是為人較熟悉的 VPN 服務，若大家有多部需要使用 VPN 的裝置，甚至是同家人的裝置共享 VPN 服務，Surfshark 就是好選擇。這款 VPN 服務賣點是不限裝置數量，「大家庭」人人都有幾部裝置都可以同時使用 VPN 。Surfshark 提供廣告攔截功能及個人數據洩漏警報等外，更有「Alternative ID」功能，可提供替代電郵地址及電話號碼，用來隱藏常用號碼，更可以生成替代身份，避開垃圾訊息、窺探騷擾和數據外洩問題。
Surfshark 優惠
2 年 + 送 3 個月：月費 HK$15 起
多平台支援：Proton VPN
無日誌政策
多平台支援
加密電郵 Proton Mail 服務
廣告攔截程式
總部位於瑞士、於第三方 VPN 評測報告中獲得五星評分的 Proton VPN，同樣遵守無日誌政策，因此用戶私隱保障較佳，亦獲得了 Google 的 VPN 安全認證。Proton VPN 最多支援 10 個裝置使用，NetShield 功能可封鎖廣告攔截程式，而對於會關心使用電郵時會否有洩漏問題的用戶，Porton VPN有提供加密電郵 Proton Mail 服務。這個 VPN 服務更支援多個平台使用，無論你是 Mac、Windows、Liunx，抑或 iOS、iPadOS、Android 甚至是 Android TV 等，都可以使用到 Proton VPN 保護個人資料及模擬不同地區之用。
VPN Plus 優惠
月費 US$2.99 起
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
中國｜國安部：有國企員工觀看涉華政治謠言視頻下載傳播被捕
國家安全部在微信公眾號發文指出，某國企員工長期訪問境外反華網站，觀看涉華政治謠言視頻並下載傳播，被國家安全機關依法逮捕。Fortune Insight ・ 6 小時前
Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦｜雙11優惠2025
Olive Young 雙 11 優惠來了！Olive Young 必買好用護膚品全攻略：Threads 脆友近日舉辦「threads史上Olive Young最值得買真有用的東西」大賽，帖文獲得 1,700 則留言反應熱烈！小編為大家整理 10 款 Olive Young 必買護膚品推薦，當中包括性價比超高面膜、微針精華及 PDRN 水光精華，轉季買這些就能擁有韓系水光肌！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
俄烏戰爭︱澤連斯基稱不怕特朗普 稱雙方是「朋友」 讚英王查理斯背後助修補烏美關係︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】烏克蘭總統澤連斯基近日接受《衛報》時表示，與其他西方領袖不同，他並不「害怕」美國總統特朗普，並否認早前在華盛頓與特朗普會晤時曾出現緊張場面。他強調雙方關係「正常」、「務實」及「具建設性」，又讚揚英王查理斯三世在促進烏美關係上發揮了關鍵作用。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
專訪｜容祖兒稱自己演戲業餘 慘「被唱歌耽誤」配音事業 入行26年從未想過退休
容祖兒（Joey）最近與黃子華再度合作，為動畫《優獸大都會2》配音，原來不知不覺，與上一集已事隔9年。在「子華神」面前Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
鳳凰｜一號戒備信號周二中午前維持 評估需否改發更高信號或改發強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
何文田站 A 出口改標示捱批 朗賢峯標示取代愛民邨 田北辰斥港鐵零政治智慧：離晒大譜｜Yahoo
港鐵多年來以發展上蓋物業作為重要收入來源，不少車站出口都跟上蓋物業相關。近日就有市民反映，隨著何文田站上蓋豪宅屋苑「朗賢峯」落成，港鐵將何文田站大堂 A 出口的標示牌，由「愛民邨 / 何文田邨」更改為「朗賢峯」，不適應相關安排。持續關注鐵路議題的實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台表示港鐵安排「零政治智慧」，「離晒大譜」，應該盡快更改。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
私人數據證就業放緩 經濟學家：有工繼續返 失業恐更艱難
美國就業市場不確定，政府停擺導致官方數據中斷。私人數據顯示招聘放緩、裁員增加。密歇根大學教授Betsey Stevenson指出，有工作者尚好，但失業者情況比前兩年更艱難。Yahoo財經 ・ 8 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 9 小時前