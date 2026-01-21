「VSPO! Fragrance」淡香水再販開始！受理訂購至1月29日止

土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發

28Hse.com ・ 5 小時前