VT Markets深度解析外匯變局：日銀轉向與人民幣崛起

第四季度的外匯市場正經歷一場靜默而深刻的變革。聯儲局持續降息、日本央行意外轉鷹，以及中美關稅博弈的階段性演變，共同塑造了四季度的匯市格局。



在美元沖高回落的背景下，多數非美貨幣整體波動有限，真正走出趨勢的僅有少數幾個品種，其中以日圓、人民幣和加元最為突出。在美元中期偏弱的預期下，前期被明顯低估的貨幣，2026年後或實現逆轉。VT Markets團隊將分析重點聚焦在兩個方向：一是日本央行結束超寬鬆政策後的日圓走勢；二是中國股市回暖背景下，人民幣的後續展望與關注重點。



日銀結束超寬鬆：一次"偏鴿派"的升息轉向



經過近一年的政策鋪墊，日本央行在今年1月首次升息一碼後，於年底最後一次利率決議中再次升息，將基準利率從0.5%上調至0.75%，創下30年新高，正式宣告超寬鬆貨幣政策時代的結束。VT Markets認為，這次升息並非單點事件，而是日本經濟結構性變化的結果。



核心背景來自通脹與薪資的雙重壓力。今年日本"春鬥"平均加薪幅度達5.25%，為2015年以來最高，且連續兩年突破5%。勞動力短缺促使薪資上漲向中小企業與服務業擴散，帶動服務價格溫和上漲；疊加日圓貶值造成的進口成本上升，日本核心CPI自2022年第二季起已連續三年以上高於2%目標。日本央行判斷，通脹已具備一定可持續性。



從政策角度看，長期處於深度負值的實質利率，可能引發房地產與股市的投機風險。央行行長植田和男多次強調，若延後調整，未來可能被迫採取更激進的升息路徑，對經濟造成更大衝擊，因此選擇在薪資增長相對穩定的階段主動出擊。



為何日圓沒有立刻轉強？



值得注意的是，日銀升息前，日圓並未因為預期而提前升值。即便政策落地後，日圓仍承受賣壓。VT Markets研究團隊指出，關鍵原因在於利差結構尚未發生根本改變。



即使利率升至0.75%，日本在全球仍處於"地板級利率"，與美國在降息後的利差仍接近3%。在此背景下，"借日圓、買美元"的套利交易並未被徹底扭轉。此外，植田和男在會後釋放的偏鴿派訊號——強調未來升息將非常緩慢且高度依賴數據，也削弱了市場對2026年連續升息的預期。



短期內，美日匯率仍維持在相對高位。但反轉的關鍵或出現在2026年第一季度。屆時，日本企業將進入新一輪薪資談判週期，若初步結果顯示加薪幅度仍能維持在 5% 以上，將顯著提高市場對2026年再度升息的預期，提前帶動日圓走強。



此外，為了美化資產負債表，日本大型跨國企業與壽險機構通常在第一季度進行海外獲利結匯。在"日圓可能升值"的預期下，這類資金回流有機會提前啟動，推升日圓走勢。



從技術面看，美日匯率已出現頭部跡象，利率決議期間形成的高點是短期關鍵阻力。只要該位置不被突破，後續將有較大概率反轉，重點觀察154–155 區間，一旦跌破，回到150下方的可能性將明顯上升。



中國出現"股匯雙強"格局



與日圓不同，人民幣在第四季度呈現出更為明確的升值趨勢。VT Markets觀察到，人民幣延續第三季度自低位修復的走勢，並在中國股市反彈的帶動下，形成"股匯雙強"的格局。



10月初，中國加強對稀土及礦產的出口管制，在提升貿易不確定性的同時，也強化了市場對中國在全球供應鏈中不可替代地位的認知，有效抑制了匯率在外部壓力下出現失控性貶值。隨著關稅細節逐步明朗，加之更積極的財政刺激政策出臺，市場信心明顯修復，人民幣也隨之走強。



另一方面，中國股市的AI敘事對資金具有較強吸引力，北向資金回流推升了將美元兌換成人民幣的需求，看多中國的情緒從股市延伸至匯市，使人民幣在亞洲貨幣中表現突出。截至12月24日，美元兌人民幣已逼近7.0關口，屢創年內新低，市場開始討論明年第一季度進入"6字頭"的可能性。



人民幣走勢的關鍵變數



展望後市，人民幣走勢仍需關注幾個關鍵變數。首先，美國是否會對特定產業（如科技或新能源）實施新的關稅措施，若類似風險再現，人民幣短期可能面臨反抽壓力。其次，中國內需改善仍不充分，儘管CPI已脫離負值、核心CPI 也穩定在1%上方，但整體仍較依賴政策支持，通縮壓力尚未完全消退。



VT Markets認為，7.00將是人民幣多空博弈的關鍵心理與政策關口，預計該位置附近仍將反復拉鋸。下方強支撐位在6.82–6.85區間，若有效跌破，意味著人民幣可能進入更長期的升值通道；反之，若外部風險升溫，則需警惕7.15一線的空方防守區。



整體來看，外匯市場正在從"美元主導"轉向更明顯的區域分化格局。VT Markets 研究團隊認為，日本的政策轉向為日圓中期反轉埋下伏筆，而中國股市回暖疊加政策托底，則為人民幣提供了相對堅實的支撐。





