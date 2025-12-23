專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
VT Markets深度解析：從政府停擺到聯儲局放水的市場變局
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月23日 - 如果說過去兩個季度的美股上漲是一場由流動性與預期共同推動的狂歡，那麼進入第四季度後，市場顯然開始意識到：這場派對不可能無限延續下去。
美股在連續大漲後估值壓力浮現，而美國政府史無前例的長期停擺，也成為市場情緒轉折的重要催化劑。VT Markets研究團隊觀察到，疊加聯儲局態度偏鷹，宏觀數據出現斷層，多類資產在Q4出現同步回檔，即使在12月聯儲局連續兩次降息並宣佈重啟購債，遊資開始回流，但市場整體仍保持謹慎態度，前兩季的繁榮景象已不復存在。
政府停擺的經濟衝擊波
2026財年撥款法案在國會受阻，導致美國政府自10月1日至11月12日陷入長達43天的停擺，創下歷史最長紀錄之一。此次事件不僅是政治博弈的結果，更對經濟與金融市場產生了實質性影響。
VT Markets分析顯示，從宏觀層面看，白宮經濟顧問委員會預計，政府停擺將使第四季度實際GDP 年化增速下降約1%–1.5%。國會預算辦公室則估算，長期經濟損失可能高達70億至140億美元。
與此同時，勞工統計局與商務部在停擺期間暫停運作，多項關鍵經濟數據無法按時公佈，形成統計斷層。這一數據真空直接提高了聯儲局決策難度，也讓市場失去了重要的判斷依據，投資者風險偏好隨之快速降溫。
此外，由於政府支出下降，財政部帳戶（TGA）餘額在10月底一度升至9830 億美元，在金融系統中形成了類似"縮表"的效果，短期融資利率因此一度明顯上行。即便停擺已經結束，其對經濟與市場的衝擊仍在逐漸顯現。
聯儲局的"非常規"操作
表面來看，聯儲局在第四季度延續了降息節奏，決策結果與市場預期並未出現明顯偏差。但VT Markets研究團隊認為，但真正值得關注的並非"降了多少"，而是"為什麼越來越難形成共識"。
投票分歧的擴大，反映出聯儲局內部對經濟風險判斷的明顯分化。一方面，勞動力市場的降溫趨勢逐漸清晰；另一方面，通脹回落路徑仍存在不確定性。在數據缺失的背景下，這種分歧被進一步放大。
政策表述的變化同樣釋放出信號。聯儲局不再強調失業率"維持低位"，而是承認其上行趨勢，同時開始討論降息"幅度"而非僅是"時點"。這意味著，未來的降息路徑將變的更加困難。
真正令市場意外的是，聯儲局宣佈自12月12日起重啟購債計畫，每月購買 400億美元短期國債。VT Markets分析指出，此舉被視為向市場釋放流動性的明確信號，意在緩解政府停擺與財政壓力引發的短期流動性緊縮。
最新公佈的經濟預測摘要釋放出相對積極的信號：2026年GDP增速預測從 1.8%上調至2.3%，在失業率維持4.4%的前提下，下調通脹與核心通脹預期至 2.4%與2.5%。聯儲局認為，在今年降息3碼、明年再降1碼的條件下，經濟仍具備韌性。鮑威爾也在記者會上強調，AI相關投資持續支撐企業投資成長，是基準情境下的重要支柱。
不過，VT Markets研究團隊注意到，市場並未因此重新轉向樂觀。降息後一周，大型科技股率先承壓，標普500指數回落約2%，反映投資者仍在等待更多數據確認。
2026年一季度展望：美股分水嶺正在形成
2026年一季度，美國政策環境有望出現階段性調整。政策焦點有望從關稅與政治博弈，逐步轉向財政安排與經濟修復。預算案中有關企業稅率與資本支出激勵的執行細節，這些內容將直接影響企業盈利預期。
貨幣政策方面，聯儲局領導層更替將成為重要變數。在購債重啟的背景下，流動性提升更有利於中小型股。
股市方面，AI與科技板塊正進入"修正期"。估值已不再單純依賴敘事，而必須接受盈利的檢驗。相較之下，受益於國內政策導向與流動性改善的小型股，在2026年會更具發展潛力。
而美元則可能因新任聯儲局主席的鴿派預期回落，維持在高位震盪階段，價格大漲空間相對有限。
