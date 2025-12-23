VT Markets深度解析：從政府停擺到聯儲局放水的市場變局

美國聯儲局近日宣佈 2025 年第八次議息會議結果，決定將聯邦基金利率下調 0.25 厘，使利率區間降至 3.5 厘至 3.75 厘之間 。這已經是美國今年以來第三次減息，累計降幅達 0.75 厘 。然而，與美國步調不同的是，香港多間龍頭銀行，包括滙豐銀行在內，均宣佈維持最優惠利率（P）在 5 厘水平不變 。 這種「美減港不減」的情況，反映出本港息口已進入接近「減無可減」的階段 。目前香港的活期存款息率已貼近零水平，加上過去兩次跟隨美國減息後，本港已累計減息 0.875 厘，最優惠利率亦已回落至加息周期前的水平 。因此，市場普遍形容本港的減息周期已經基本完結 。 美國減息周期是否見頂？關注 2026 年政策走向 回觀美國方面，今次減息的主要動機是為了防止就業市場進一步降溫 。自去年減息周期開始以來，美息已累計下調達1.75 厘，重返 3 厘的中性水平 。市場分析認為，除非經濟數據出現大幅波動，否則美國在 2026 年進一步減息的空間將會非常有限 。 未來的息口走勢仍存在不確定因素，主要取決於美國的經濟表現及通脹數據 。值得留意的是，聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年 5 月屆滿 。在美國總統特朗普傾向支持減息的政治背景下，下一任聯儲局主席對息口的處理手法，將會是全球投資者關注的焦點 。 供樓負擔維持現狀，實際數據拆解 雖然本港銀行今次未有跟隨減息，對於正在供樓的業主來說，實際上並沒有直接的減輕負擔作用 。根據目前的市場數據拆解： 按揭利率結構：現時銀行普遍提供的 H 按計劃為 H+1.3 厘，而鎖息上限則設於 P-1.75 厘 。 實際供樓利率：以最優惠利率 5 厘計算，實際供樓息率維持在 3.25 厘 。 還款壓力測試：以 1,000,000 元貸款額為例，每月供款維持在約 4,353 元 。若以供款佔入息一半作為批核準則，購屋者的月入需達到 8,706 元方可過關 。 樓市成交不跌反升，購買力反彈 雖然實際開支未有因美息下調而減少，但整體市場氣氛卻顯著改善 。隨着一手房產的庫存量（包括現樓及貨尾）回落速度加快，發展商雖然不再盲目大幅割價，改以貼近二手價的策略推盤，但依然成功帶動成交量創下佳績 。 一手市場：今年首 11 個月共錄得 18,794 宗登記，創下 6 年來的新高 。 二手市場：同樣錄得 35,875 宗成交，創出 4 年新高，顯示市場購買力比以往更加暢旺 。 此外，租金水平持續攀升至高位，亦成為「租轉買」的主要動力 。對於一批手持現金的投資者而言，將資金存放在銀行等同於讓通脹或低息蠶食回報，因此他們更傾向將資金鎖定在物業資產上 。只要息口能持續保持在現有水平，相信樓市的交投氣氛仍能維持穩健。

