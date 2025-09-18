VT Markets獨家分析：黃金市場迎歷史性爆發 成後美元時代王者

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 2025年8月底至9月初，黃金市場迎來了一場歷史性的爆發。在短短20天內，金價漲幅突破10%，年內累計涨幅38%，截至撰文时更創下了3700美元/盎司的歷史新高。這一表現不僅讓其他主流資產相形見絀，更重新定義了黃金在全球金融體系中的王者地位。在此背景下，VT Markets发布了黄金市场的分析报告，深入解读黃金市場Q2的表現，并探討其背後的驅動因素及未來趋势。
寬鬆政策與避險需求驅動黃金漲勢
黃金的強勢表現並非偶然。VT Markets報告顯示：儘管今年4-8月市場對黃金的關注度相對較低，但8月底至9月初的20天內，金價卻發起了猛烈攻勢，導火索正是聯准會主席鮑爾在傑克遜霍爾年會上的鴿派信號。疲軟的勞動力市場數據與寬鬆論調為9月降息預期注入了強心劑，直接帶動了金價的攀升。
然而，黃金的勝利絕非僅靠短期的政策驅動。隨著全球進入後美元時代，加密貨幣與黃金在投資組合中的重要性大幅上升，聯准會數據顯示，近十年黃金占官方儲備比例從不足10%躍升至25%，新興國家央行的大舉購入為黃金市場提供了支撐。當美國優先主義持續衝擊全球化體系時，黃金成為這場貿易戰爭的避風港，維持著強勁走勢。
黃金ETF：資金流動的晴雨錶
WCG統計數據揭示了這場資本流動的路徑。Q3黃金全球ETF持續吸金，7月淨流入32億美元，8月更達到55億美元，其中北美與歐洲地區貢獻了主要力量。亞洲市場則出現分化：中國股市的迅速增長吸納了部分黃金市場資金，儘管印度市場持續流入，仍無法抵消中國市場的流出量，8月亞洲地區淨流出近5億美元。
然而，這種分化並未動搖大局。年初至今，黃金ETF流入總計高達470億美元，已逼近2020年峰值，總資產規模增長至4070億美元。支撐這些數字的，正是全球寬鬆政策與避險需求的雙重引擎。
第四季度展望：降息週期的黃金機遇
隨著關稅政策落地，美國經濟增速放緩已成定局，聯准會將被迫加快降息步伐。市場預期2025年將降息兩碼，2026年再降一碼，這意味著9月降息後，Q4將延續寬鬆浪潮。VT Markets分析報告指出，當美元做空成為共識，持有黃金的機會成本下降，中長期來看，金價所獲得的支撐不會改變。
從技術面來看，黃金市場同樣釋放積極信號。四月初因關稅消息，金價漲至3500美元/盎司後，一度回調至3150美元/盎司，隨後近五個月時間金價在此區間內運行，多次測試3450美元/盎司未能突破。因此，即使後續出現回調，這一位置也將成為多方的關鍵防守點。VT Markets研究團隊提醒投資者，儘管基本面與技術面均維持偏多看法，短線修正仍需警惕。
