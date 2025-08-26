胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
VT Markets獨家解析納斯達克困局：科技股高估值遭遇殖利率風暴
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - 美國科技業一直是股市在疫情後復蘇的主要推動力，得益于主要科技巨頭的上漲，納斯達克指數的表現優於全球指數。然而，高估值與日益嚴峻的宏觀經濟逆風之間的脫節正在加劇，最明顯的就是實際收益率的上升。
VT Markets分析團隊指出，隨著債券市場重新定價通脹預期和未來聯准會政策，納斯達克下一步將如何發展也成為交易者和投資人關注的焦點。
實質殖利率飆升衝擊科技股估值
過去12個月，實質殖利率（經通脹調整後的名目債券殖利率）穩定攀升。10年期美國公債實質殖利率近期突破2.2%，創下2008年以來的最高水準。這一上漲對高成長股票，尤其是科技股構成了直接挑戰，因為科技股被歸類為長期資產。這些股票的估值在很大程度上取決於未來收益，而隨著實際收益率上升，未來收益的現值會下降。
因此，像輝達、微軟和蘋果這樣的公司更容易遭遇拋售。從歷史上看，這種環境會導致估值壓縮，儘管營收持續成長，但股價卻下跌。
三大結構性弱點加劇科技板塊脆弱性
科技業的優異表現受到強勁的順風因素支撐：低利率、充足的流動性以及對雲端運算、人工智慧和數位基礎設施的需求激增。但隨著通脹持續高企，聯准會不願放寬政策，這些假設現在正受到挑戰。VT Markets報告指出，納斯達克指數似乎過度擴張。目前，該指數的預期本益比約為27~28倍，遠高於歷史平均。
此外，納斯達克指數前七大股票目前占其總市值的50%以上，這使得該指數越來越依賴少數幾家公司的表現。在如此集中的環境下，即使是輕微的獲利令人失望，也可能引發股價大幅下跌。
財報利好難抵市場謹慎情緒蔓延
受雲端服務和人工智慧發展的強勁推動，Alphabet、Meta、微軟和亞馬遜近期的業績普遍超乎預期。然而，財報發佈後的股價走勢較為平淡，甚至略顯負面，顯示這些利多消息已被股價消化。
蘋果的財報就是一個很好的例子。儘管其每股收益超出預期，並宣佈大規模股票回購，但對iPhone需求及其在中國市場業務的擔憂抑制了投資者的熱情。這反映出市場既變得具有前瞻性，又愈發謹慎。
地緣政治與通脹數據雙重施壓
除了獲利之外，更廣泛的宏觀風險也加劇了壓力。核心個人消費支出（PCE）通脹率仍高於2.5%，令降息預期難以維持。貿易和關稅緊張局勢（尤其是與中國和印度的貿易緊張局勢）在特朗普政府執政期間再次浮現，進一步加劇了地緣政治局勢的不確定性。
這些因素使得納斯達克的估價溢價更難以合理化。隨著殖利率攀升和政治風險加劇，高成長股面臨越來越嚴格的審查。
資金輪動初現 技術指標示警
從技術面來看，納斯達克指數已顯露疲態。今年迄今，納斯達克指數已上漲逾25%，但許多科技股領頭羊的動量指標已轉為中性或看跌。同時，受美國GDP成長改善的樂觀情緒推動，投資人轉向週期性股票和小型股的動能正在增強。
同時，債券市場也發出了謹慎訊號。歷史上，實際收益率和股市的共同上漲往往預示著市場回檔——交易員不應忽視這項警告。
交易者須緊盯關鍵信號
如果實際殖利率持續逼近2.5%，科技股估值可能面臨更劇烈的重新定價。即將發佈的傑克遜霍爾演講或聯邦公開市場委員會會議記錄中任何強硬的言論，都可能引發投資者拋售成長型股票。同時，科技公司需要繼續超越獲利預期，才能證明目前的本益比是合理的。
觀察產業ETF的資金流向可以提供進一步的洞察。QQQ（科技股ETF）的資金流出，以及IWM（價值導向ETF）的資金流入，或許可以證實更廣泛的市場輪動。
風險與機會並存 優質科技企業仍具韌性
儘管風險日益增加，科技業並非沒有優勢。美國公司在人工智慧創新和資本投資方面繼續保持領先地位。擁有強大自由現金流和定價能力的公司或許更有能力抵禦緊縮週期。
VT Markets研究團隊指出，如果通脹放緩速度快於預期，聯准會可能會在2026年稍早開始放鬆政策，這或許會為科技股帶來第二次機會。同時，選擇性投資優質、基本面強勁的股票仍然是一個有效的策略。
納斯達克指數經歷了一段非凡的上漲，但宏觀環境正在改變。隨著實質殖利率攀升和獲利預期走高，自滿情緒已不再可行。交易員應保持活力－強調嚴謹的部位配置、更廣泛的產業多元化，並密切關注債券市場訊號。
Hashtag: #VTMarkets #差價合約 #CFDs經紀商 #NASDAQ #nvidia
https://www.linkedin.com/company/89310903/admin/feed/posts/
https://www.facebook.com/VTMarketsCN
https://www.instagram.com/vtmarkets/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 4 小時前
滙豐料恒指年底見27010 全城最牛 H股吼互聯網及券商 A股薦AI與醫療板塊
恒指周一急升近500點後，昨回吐逾300點，錄本月最大單日跌幅。不過，券商繼續唱好後市，滙豐環球研究上調恒指年底目標至27010點，較現水平有近6%上升空間，是一眾大行之中最牛。該行同時偏好A股及H股，但在兩地股市聚焦板塊有別。信報財經新聞 ・ 18 小時前
美股日誌｜道指回吐350點 比特幣穿11萬美元
美股上周五反彈後有回吐，道瓊斯創新高後跌近350點收市，標普500指數和納斯達克指數皆跌。市場觀望本星期的通脹數據和重磅股如英偉達的業績。加密幣的上周的反彈亦已散，比特幣跌穿11萬美元水平。俄烏和談未有進展，油價升近2%。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數上升 軍工股全線漲
美股反覆上升，三大指數早段窄幅上落，午市有買盤跟進，道瓊斯指數升約130點收市。市場正消化美國總統特朗普解僱聯儲局理事Lisa Cook一事，並觀望英偉達的業績。油價連升4日後回落。Yahoo財經 ・ 14 小時前
穩定幣將代替信用卡？支付匯款迎重大革新
隨著監管日漸清晰，加密幣作將會逐步成為主流支付工具。即使你從未碰過加密資產，新法例也可能改變你購物、匯款、收款與銀行往來的方式。Yahoo財經 ・ 9 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
聰心雅談│業績太密集大戶都睇唔切？（何啟聰）
如果您是一個勤力，而且對財務報告有點基本認識，午間業績其實有不少寶藏可發掘，因為大戶也在忙，而其他不努力的投資者更可能反向操作，為您提供了更多機會；相反，如果您不懂看財報，或者沒時間分析，便最好不要在午間業績公佈後開新倉買賣。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
周大福創建傳叫停 向國企售內地公路
彭博引述知情人士稱，經過數月的談判，前稱新創建集團的周大福創建（0659.HK），已暫停出售價值約20億美元（約156億港元）中國公路資產的計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
電視廣播半年虧損收窄至1.08億元 EBITDA按年增16.6%
電視廣播(0511.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額14.98億元，按年跌1%。虧損收窄至1.08億元，上年同期蝕1.43億元；每股虧損0.23元。不派息。AASTOCKS ・ 4 小時前
恒指飆490 大行挺中資股無泡沫
港股熱炒下月減息，恒指昨天勁飆490點，重上近4年高位；滬指四連捷，再刷新10年高。滙豐環球研究指出，中國的散戶與機構投資者紛紛增持，流動性增加成為A股近期升市主要動力，該行上調滬指年底目標至4000點，較昨收市有3%潛在升幅。野村亦認為，無論在岸或離岸中資股後市仍有上升空間，並引述多項指標力證泡沫之說實屬過早。信報財經新聞 ・ 1 天前
皮諾家族據報擬售Puma股份 潛在買家包括安踏和李寧
【彭博】— 據知情人士透露，皮諾(Pinault)家族已與彪馬的潛在買家接觸，過去一年這個德國運動品牌市值縮水約一半。Bloomberg ・ 1 天前
港出口升幅擴至14.3%勝預期 7月輸貨亞洲飆兩成 台灣表現最勁
本港今年7月進出口表現均優於預期。政府統計處昨天公布，7月份商品整體出口貨值為4463億元，按年升幅由6月的11.9%擴大至14.3%，多過預期的11.3%。同月商品進口貨值為4804億元，按年升幅加快5.4個百分點，至16.5%，勝預期。7月份錄得有形貿易逆差341億元，相等於商品進口貨值的7.1%。信報財經新聞 ・ 18 小時前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 6 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 4 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前