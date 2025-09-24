樺加沙｜13:20 改發八號東南信號
VT Markets發佈分析報告：第三季市場大逆轉 聯准會降息或引爆新一輪狂歡
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月24日 - 2025年第三季度，全球經濟市場經歷了顯著的轉變，VT Markets在分析報告中指出，相比上半年持續低迷的經濟形勢，第三季度迎來了多個利好消息，許多資產紛紛創下歷史新高。此次市場的反彈，既源於地緣政治風險的階段性消退，更始于聯准會貨幣政策立場的根本性轉變。市場呈現出了積極走向，成為投資者尋求機會的理想時機。
關稅政策塵埃落定：市場不確定性逐漸消除
第三季度，美國與其他經濟體之間的貿易關係逐步穩定。回顧當初的激烈對抗，特朗普政府通過關稅壓力迫使與美國有主要貿易往來的國家進行加速談判，並在短短一個月內與包括中國在內的多個國家達成了初步協議。VT Markets報告指出，協定雖在內容上有所差異，但整體上仍滿足特朗普政府的三個主要目標：對美國市場的開放、增加對美國的投資以及限制中國在全球市場的影響力。
值得注意的是，關稅政策中的產業關稅部分多採取了"有條件徵收"的方式，這在很大程度上減輕了對全球經濟的實際衝擊。正因如此，困擾全球金融市場的大半年的關稅問題基本告一段落。隨著關稅政策的不確定性逐漸消除，市場情緒得到了顯著改善，股市也在4月的暴跌後迅速恢復，科技股的強勁表現推動股指不斷刷新歷史高點。
聯准會降息：勞動力市場疲軟推動寬鬆政策
與此同時，美國經濟的另一重要因素——聯准會的貨幣政策，也對市場情緒產生了深遠的影響。第三季度，非農數據的表現低於市場預期，尤其是7月和8月的非農就業數據表現疲弱，以及聯准會主席鮑爾在傑克遜霍爾年會上的表態，都進一步強化了市場對聯准會降息的預期。
9月中旬，聯准會宣佈將基準利率下調至4%至4.25%之間，並且沒有排除今年還有兩次降息的可能，無疑為市場注入了信心。聯准會此次政策調整主要是為了應對疲軟的勞動力市場，此外，在最新的SEP中聯准會上調了今明兩年的GDP增速，鮑爾也在會上明確表示，關稅對通脹的影響低於預期，從而緩解了市場對於貿易政策可能帶來的風險擔憂。
美國總統特朗普對於聯准會的持續施壓也是市場關注的焦點之一。8月初，聯准會理事庫勒的辭職為特朗普提供了任命更多鴿派官員的機會。這一舉措雖然引發了關於聯准會獨立性的質疑，但並未對市場產生重大影響。若特朗普繼續推動自己信任的人進入聯准會，可能會加劇聯准會的鴿派音量，進一步推動貨幣寬鬆政策。
全球貨幣政策分歧 市場仍存變數
進入第四季度，儘管市場情緒仍然樂觀，但挑戰與機遇並存。聯准會降息帶來的寬鬆政策為市場提供了強勁支撐，但全球其他央行的貨幣政策卻表現出分歧，可能對市場走勢產生一定影響。
在歐洲，儘管歐洲央行預計在第四季度仍有降息空間，但由於通脹仍高於目標且經濟增長動能疲弱，其降息幅度可能會較為保守。英國央行則面臨持續高企的通脹壓力，預計將維持當前的利率水準不變。這些央行政策的分歧可能加劇全球資金流動，進而對市場產生一定影響，尤其是美元的走勢。
此外，雖然美中之間的關稅政策逐步穩定，但中美暫停互征關稅的協議將在11月10日到期，是否延長或調整該協議仍需市場密切關注。任何在此期間的政策變化，都有可能對市場產生重大影響。
黃金、美股與加密貨幣搶跑市場
總體而言，當前市場的樂觀情緒依然強勁，投資者仍需警惕突發事件和數據波動帶來的風險，尤其是在黃金、美股和加密貨幣等領域，在進行投資時，需要關注可能的政策變化和市場情緒波動。
