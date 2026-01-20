VT Markets遭惡意冒用 提醒投資者警惕資金盤騙局

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月20日 - 近期，一起有組織、有預謀的系列金融詐騙事件持續發酵，已對大量投資者造成嚴重財產損失。澳大利亞知名差價合約經紀商VT Markets經監測與客戶反饋發現，公司品牌正被一個詐騙團體惡意冒用，作為其龐氏騙局鏈條中的關鍵一環。該團體先後以"DGCX鑫康嘉"、"德信資本"之名，通過虛構與VT Markets的合作關係，誘騙受害者進行所謂的"資金平移"，實則為新型跟單資金盤騙局。VT Markets現鄭重向全球交易者揭露事件原委，並發佈緊急風險警示。



一、事件背景與騙局揭露：從"DGCX鑫康嘉"到"德信資本"的騙局



經查證，"德信資本（VT交易所）"並非獨立事件，而是一個長期運作的詐騙團夥的"重啟項目"，其前身為"DGCX鑫康嘉"，已於2025年6月崩盤，涉及詐騙金額高達130億人民幣。



DGCX鑫康嘉崩盤後，該團體的詐騙活動並未停止，反而變本加厲，通過更換名稱吸引新的受害者。其操作手法具有顯著的延續性與欺騙性：



第一步：虛構"平移"謊言，冒用VT Markets名義



在"DGCX鑫康嘉"崩盤後，該團夥隨即開始散佈謠言，謊稱鑫康嘉平台與VT Markets達成了"特殊合作"，可以為受損投資者提供所謂的"資金平移至新平台VT Markets"的服務。為完成這一虛假"平移"，他們要求受害者再次支付最低200美元金額的"啟動費用"。



在此VT Markets嚴正澄清：本公司從未與"DGCX鑫康嘉"及其相關方存在任何形式的合作、授權或業務往來，更從未推出任何"資金平移"服務。此所謂"合作"純屬子虛烏有，是該團體為延續騙局、非法斂財而捏造的藉口。



第二步：化身"德信資本"，實施二次詐騙



在上述冒用行為後，該團體迅速推出了當前主角——"德信資本（VT交易所）"，根據公開信息查詢，其用於背書的"香港德信資本有限公司"在內地天眼查顯示的註冊時間為2025年8月1日，距鑫康嘉崩盤後僅兩月，企圖通過"換皮術"繼續誘導投資者將資金投入新的資金盤。



二、VT Markets的嚴正聲明與法律行動



VT Markets與"DGCX鑫康嘉"、"德信資本（VT交易所）"及其運營團體無任何法律、商業或事實上的關聯。該團體所聲稱的一切合作、授權、服務平移均屬徹頭徹尾的詐騙謊言。



VT Markets強烈譴責該詐騙團體冒用品牌名義，損害投資者權益的惡劣行徑。這種行徑不僅觸犯法律，更嚴重破壞了金融市場的信任基礎。



鑒於事件性質惡劣且涉及金額重大，VT Markets已升級應對措施，在全球範圍內密切監控該詐騙團體的品牌侵權及詐騙行為，並保留採取法律行動的權利，堅決維護公司名譽與市場秩序。



三、VT Markets鄭重承諾



VT Markets接受FSCA、FSC等全球權威機構監管，公司業務合法合規運營。我們始終將客戶資產安全與合法權益置於首位，持續加強品牌保護與市場教育，致力於識別並防範可能損害投資者利益、破壞行業誠信的違法行為。我們堅信，只有公開、透明、合規的金融市場環境，才能真正保護每一位投資者的財富安全。



Hashtag: #差價合約 #CFDs經紀商 #dgcx #資金盤 #龐氏騙局







