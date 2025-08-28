W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰

「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。
受訪者表示同女模特兒分手後，透過朋友認識到女歌手，不過交往三至四個月便分手。被問到相識經過時，佢就表示當時於社交網Post同朋友喺酒店飲酒，女歌手於附近完成工作後見到主動提出一齊飲，不過由於對方當時少有名氣，所以等到朋友走後才與女歌手見面。之後受訪者就話自己當時對女歌手係冇企圖，純粹覺得佢唱歌好好聽，不過酒後就發生咗嗰種事情。
被問到點樣發生時，受訪者透露當時兩人飲酒後，女歌手開始「挨挨貢」：「我已經都同佢講唔好，唔好咁樣，我話我而家都仲好愛我女朋友，佢話佢知，我話咁你知你仲嚟？佢話我都唔緊要囉，我話雖然我知你鬼妹仔性格，但係我話我唔係呀嘛，佢就繼續呢啲行為，我自己又衰嘅，有時呢啲嘢我又忍得到一時忍唔到多一時，咁就又搞咗。」
之後，佢再話：「第二日起身個腦一片空白，完全唔知自己做過啲乜嘢。後尾都有同佢一齊，但係覺得同藝人一齊真係搞唔掂，我又要顧我自己女朋友，然後我仲要顧佢，而且佢啲時間係好唔彈性，咁就好辛苦，我就同佢講其實我發現我真係唔係好啱同藝人拍拖」。被問到鍾唔鍾意女歌手嘅床上表現時，佢就回答話：「其實可能因為佢嗰時年紀都好細個，對比起佢年紀嚟講，佢係經驗豐富嘅，但係我又未去到覺得好正囉，因為其實我唔鍾意嗰啲嗌到，即係呻吟呻到乜咁嗰啲女仔。（主持人：佢唱歌嘛，肺容量比較大）Disneyland嗰啲朋友，公主類型嗰啲。」
主持人追問女歌手身份，受訪者提供以下貼士：
1. 歌手
2. 胸大
3. 唱過為人皆知嘅主題曲，推出出道作品時只有十幾歲
4. 曾有新聞指佢同另一位歌手有爭執
5. 本身簽約唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲
6. 曾拍攝女性用品廣告
7. 幾姣
8. 現時仍活躍於幕前
9. 姓氏頭一個英文字母為W
主持人及幕後人員競猜咗幾位歌手，分別係林欣彤（Mag）、JW及衛蘭，但都被受訪者否認，受訪者有公開W姓女歌手身份，不過播出版本被消音，Dada聽到答案後露出驚訝表情。節目出街後，唔少網民都紛紛留言競猜係邊一位女歌手，不過同時亦有網民唔太相信，認為呢位受訪者係吹水。
