Wales Bonner x adidas Originals 2025 秋冬 Jabbar 膠囊系列 向籃壇傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬

Wales Bonner X Adidas Originals/ Oliver Hadlee Pearch

重點摘要

Wales Bonner 再度聯手 adidas Originals，推出向籃球傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬的全新系列；焦點之作 WB Jabbar 改以全麂皮鞋面配上鱷魚壓紋皮革三條紋，氣場再升級。

系列同步推出復古風服飾膠囊，涵蓋條紋長筒襪與球衣，將於 9 月 8 日正式登場。

Wales Bonner 與 adidas Originals 的聯乘陣容再添生力軍：今次膠囊系列向籃球傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬 —— 他曾聯手 adidas 打造籃壇最早的簽名鞋款之一 adidas Jabbar。

重塑後的 WB Jabbar 以全麂皮鞋面結合設計師標誌性的彩色鱷魚壓紋三條紋，為經典注入新靈魂；鞋舌飾以金箔「sky hook」，後跟側壓印 Wales Bonner 字樣，細節玩味十足。

服飾部分把 Jabbar 的招牌「sky hook」化作圖騰，點綴於黃綠配色球衣之上；另一邊廂，白色 track jacket 以條紋領口與袖口配合同色 adidas Originals 標誌，低調卻見質感。壓軸的條紋長筒襪則以配色呼應 Abdul-Jabbar 效力過的 Milwaukee Bucks（1969–1975）與 Los Angeles Lakers（1975–1989）。

從與 Black Image Corporation 的合作，到獲邀擔任 2025 年 Met Gala「Superfine: Tailoring Black Style」聯席主持，Wales Bonner 向來以宏觀歷史視角創作，源源不絕地從黑人歷史與人物汲取靈感。由 Jecardi Sykes 擔綱演繹、Oliver Hadlee Pearch 掌鏡的最新形象照，重現 Jabbar 巔峰時期的風采，同時呼應其球場與螢幕雙線成就。為紀念系列面世，品牌亦發布短片，將全新影像、館藏片段及 Jabbar 金句剪接成章，致敬其跨文化傳奇。

在 Taekwondo、Japan、Samba、Superstar 等經典鞋型相繼復刻後，adidas 乘勢深挖品牌檔案，推出各式 Remix 與限量企劃。Jabbar 亦將成為 2025 年多項重磅聯乘的主角，包括 Willy Chavarria x adidas Jabbar Dress Lo 及 Bruce Lee x adidas Jabbar Lo “Game of Death”。

adidas Originals by Wales Bonner Jabbar 系列將於 9 月 8 日正式上架 adidas 官網、Confirmed App 及指定店舖，敬請留意。

Wales Bonner X Adidas Originals/Oliver Hadlee Pearch

Wales Bonner X Adidas Originals/Oliver Hadlee Pearch

Wales Bonner X Adidas Originals/Oliver Hadlee Pearch