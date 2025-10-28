Warner Bros. 再度嘗試合併計劃

當華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）宣布有意出售時，這家娛樂巨頭謹慎地提到已經收到了多個未經請求的收購報價，「包括整個公司及華納兄弟。」我們了解到華納兄弟探索計劃重新分拆為兩個企業實體，並且該公司剛剛拒絕了大衛·艾利森（David Ellison）新合併的派拉蒙 Skydance 提出的低價收購提議。然而，首席執行官大衛·扎斯拉夫（David Zaslav）對於華納兄弟探索的投資組合「在市場上獲得了更多的認可」的自誇言論，無疑是頗具暗示性的。

作為華納兄弟探索的負責人，扎斯拉夫在經歷多輪裁員及對 HBO 品牌的錯誤嘗試轉型為「Max」的任期中，仍能保住職位，顯示出他對於將潛在收購的消息進行正面宣傳的強烈動機。但回顧華納兄弟長期以來的合併與收購歷史，可以清楚地看出，這些交易對於除了相關公司的高層領導以外的所有人來說，結果往往並不理想。在追求無止境的增長和提高股東價值的企業整合過程中，常常導致大規模裁員和消費者價格上漲，同時削弱了促使公司提供高質量產品的競爭力。

收購在華納兄弟的企業基因中早已根深蒂固，早在 1956 年，傑克·華納（Jack Warner）就曾將華納兄弟放上出售，並秘密策劃計劃以自己為主導收購大部分公司的股票，從而使自己成為該工作室的總裁。在 1960 年代和 1970 年代的隨後交易中，這些收購對於華納兄弟在當時仍被視為好萊塢小人物的情況下能夠持續生存至關重要，因為當時它面對的是派拉蒙（Paramount）、米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer）和環球（Universal）等大型工作室。然而，到了 1990 年代初，華納通信（Warner Communications）面臨的嚴峻財務狀況使其與 HBO 擁有者時代公司（Time Inc.）合併。

對於擁有早期 20 世紀根基的時代華納（Time Warner）來說，1990 年代是現代化和擴張的成功時期，使其成為全球最有價值的娛樂巨頭之一。這一增長及公司歷史遺產正是使其成為美國在線（America Online, AOL）收購目標的原因，AOL 在 2000 年以約 1,820 億美元收購了時代華納娛樂（Time Warner Entertainment）。

無法過高評價 AOL 與時代華納的交易所帶來的災難性後果。

