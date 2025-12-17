關注

Yahoo Tech HK

Warner Bros. Discovery 拒絕 Paramount 收購要約，仍將致力推進與 Netflix 交易

Paramount 的出價看似更高，但 Netflix 的合併條款更加優越。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
Warner Bros. Discovery 拒絕 Paramount 收購要約，仍將致力推進與 Netflix 交易
Warner Bros. Discovery 拒絕 Paramount 收購要約，仍將致力推進與 Netflix 交易

經過了一週的考慮後，Warner Bros. Discovery 董事會今日正式拒絕了 Paramount Skydance 的 1,084 億美元收購要約。接下來 WBD 會致力推進與 Netflix 的 827 億美元交易，如果監管機構放行，一切有望在 2026 年塵埃落定。

「董事會一致認為，Paramount 於 2025 年 12 月 8 日發起的收購要約不符合 WBD 及其股東的最大利益，也未達到 WBD 與 Netflix 於 2025 年 12 月 5 日宣佈合併協議中所定義的『更優提案』標準。」WBD 在新聞稿中這麼寫道。

廣告

Paramount 出價用到的資金部分來自沙烏地阿拉伯、卡塔爾、阿布達比的主權財富基金，因此可能會遭到美國政府的國家安全審查。不過 Paramount 表示即便這些基金退出，公司所有人 Ellison 家族仍會「全額承擔出價金額」。 但這種說法並未獲得 WBD 的認可，他們甚至認為 Paramount「一直在誤導」自己的股東，Ellison 家族的「全額擔保」並不屬實。

「WBD 董事會再次強調，Netflix 的合併協議更為優越。」Netflix CEO Ted Sarandos 在聲明中寫道，「我們的收購符合股東的最佳利益，這一競爭過程為消費者、創作者、股東以及整個娛樂產業都帶來了最佳效果。」

