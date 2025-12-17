Warner Bros. Discovery 拒絕 Paramount 收購要約，仍將致力推進與 Netflix 交易

經過了一週的考慮後，Warner Bros. Discovery 董事會今日正式拒絕了 Paramount Skydance 的 1,084 億美元收購要約。接下來 WBD 會致力推進與 Netflix 的 827 億美元交易，如果監管機構放行，一切有望在 2026 年塵埃落定。

「董事會一致認為，Paramount 於 2025 年 12 月 8 日發起的收購要約不符合 WBD 及其股東的最大利益，也未達到 WBD 與 Netflix 於 2025 年 12 月 5 日宣佈合併協議中所定義的『更優提案』標準。」WBD 在新聞稿中這麼寫道。

廣告 廣告

Paramount 出價用到的資金部分來自沙烏地阿拉伯、卡塔爾、阿布達比的主權財富基金，因此可能會遭到美國政府的國家安全審查。不過 Paramount 表示即便這些基金退出，公司所有人 Ellison 家族仍會「全額承擔出價金額」。 但這種說法並未獲得 WBD 的認可，他們甚至認為 Paramount「一直在誤導」自己的股東，Ellison 家族的「全額擔保」並不屬實。

「WBD 董事會再次強調，Netflix 的合併協議更為優越。」Netflix CEO Ted Sarandos 在聲明中寫道，「我們的收購符合股東的最佳利益，這一競爭過程為消費者、創作者、股東以及整個娛樂產業都帶來了最佳效果。」

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk