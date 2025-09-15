watchOS 26 新功能介紹：手腕輕觸手勢和備忘錄應用

Apple 最近發佈了 watchOS 26，為 Apple Watch 帶來了更為光滑的用戶界面。本次更新適用於多個版本的 Apple Watch，包括 Series 6 至最新的 Series 11、第二和第三代的 Apple Watch SE，以及所有超耐用的 Ultra 型號。

此次更新的一大亮點是 Apple 引入的 Liquid Glass 設計語言，這一設計使窗口、通知、應用程式圖標及其他用戶界面元素呈現出透明的玻璃效果，顯示其下方的內容。對於 Apple Watch 而言，Liquid Glass 更新的變化雖不如 iPhone 和 iOS 26 那麼顯著，但用戶仍可明顯感受到 Smart Stack、控制中心和應用程式中的圖標及按鈕變得更加光滑，而錶面設計也融合了文字和照片。

新增的手腕翻轉手勢（相比之前的雙指捏合手勢更為簡單）使用戶能夠通過將手腕向外旋轉來靜音計時器、靜音通話以及關閉通知。隨著 watchOS 26 的推出，Apple Watch 還能根據環境噪音自動調整通話、通知和 Siri 的音量，當周圍變得安靜時，音量會自動變得較低。此外，Apple 的 Notes 應用程式首次在 Apple Watch 上亮相，支援創建新筆記或請求 Siri 代為創建。

在上週隨 Apple Watch Series 11 和 Ultra 3 一起宣布的高血壓通知功能也隨 watchOS 26 一同推出。這一健康功能利用 Apple Watch 現有的光學傳感器，收集血管對心跳反應的數據，持續 30 天，以檢測高血壓的跡象並通知用戶。該功能也將在更新後提供給包括 Series 9 及以後版本的舊款 Apple Watch 及 Ultra 2 和 3 型號。

今日還推出了新的健康功能，包括一個新的睡眠評分系統，根據睡眠時長、夜間干擾及就寢時間的一致性來評估睡眠質量。此外，還加入了由 Apple Intelligence 驅動的 Workout Buddy，它會根據用戶的健身歷史提供激勵信息和見解，幫助用戶在運動過程中保持動力。

其他 watchOS 26 的升級包括 Smart Stack 中的可配置小工具，使用戶可以優先訪問常用的小工具，自動消息翻譯功能，以及新的錶面設計。支持的 Apple Watch 型號還將獲得 iPhone 的 Hold Assist 和 Call Screening 功能，這些功能可以詢問來電者致電的原因，或在用戶等待接通時持續保持通話，並在有客服人員可用時發送通知。

