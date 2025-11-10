【11月10日更新】

泫雅事後於IG發文向粉絲致歉兼報平安：「不用擔心我，強調自己真的沒事」，更直言自己當時已斷片「我也甚麼都記不起來了」，並承諾會繼續努力增強自己：「我會努力增強體能，持續努力。如果一切都如我所願當然最好，但我會盡我最大的努力……！ ！」

WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了

原文翻譯：「真的真的非常抱歉…

距離上次演出時間雖然很短，

但我很想展現自己好的一面。

我覺得自己不夠專業，

而且說實話，我也甚麼都記不起來了。

我一直在想這件事，

真的很想告訴你們。

ㅠㅠ

很多澳門的粉絲都來了，

包括我們「A-ing」（泫雅粉絲名）在內的所有人，

都願意花錢來看這場表演。

真的非常抱歉，真的非常抱歉。

我會努力增強體能，持續努力。如果一切都如我所願當然最好，但我會盡我最大的努力……！ ！

我想告訴你們，從我小時候起，即使我有很多不足，你們也一直珍惜我、愛我，我真的很感激。 ❤️而且

我真的沒事！別擔心我！晚安各位..🌙💤祝你們睡個好覺❤️‼ ️」

韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。

其實今年澳門water bomb音樂節有不少爭議，首先是Tyson Yoshi上台之前，官方突然公布：「藝人團隊單方面決定拒絕登台，確認取消演出」，但Tyson Yoshi一方則表示：「主辦方在沒有通知我方任何工作人員以及沒有與我方作出任何商確之下，突然開放觀眾入場，並要求我方繼續在未能進行其他舞台機關測試的情況下在舞台上彩排，當下發生的狀況導致我方必須暫停彩排並且無法在預定條件下完成歌曲綵排及舞台設備、機關的排練。」最終Tyson Yoshi沒有上台。