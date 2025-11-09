WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱

韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。

泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走

韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。

其實今年澳門water bomb音樂節有不少爭議，首先是Tyson Yoshi上台之前，官方突然公布：「藝人團隊單方面決定拒絕登台，確認取消演出」，但Tyson Yoshi一方則表示：「主辦方在沒有通知我方任何工作人員以及沒有與我方作出任何商確之下，突然開放觀眾入場，並要求我方繼續在未能進行其他舞台機關測試的情況下在舞台上彩排，當下發生的狀況導致我方必須暫停彩排並且無法在預定條件下完成歌曲綵排及舞台設備、機關的排練。」最終Tyson Yoshi沒有上台。