鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。
其實今年澳門water bomb音樂節有不少爭議，首先是Tyson Yoshi上台之前，官方突然公布：「藝人團隊單方面決定拒絕登台，確認取消演出」，但Tyson Yoshi一方則表示：「主辦方在沒有通知我方任何工作人員以及沒有與我方作出任何商確之下，突然開放觀眾入場，並要求我方繼續在未能進行其他舞台機關測試的情況下在舞台上彩排，當下發生的狀況導致我方必須暫停彩排並且無法在預定條件下完成歌曲綵排及舞台設備、機關的排練。」最終Tyson Yoshi沒有上台。
其他人也在看
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
衛詩唔肯玩交友App嘆難搵男友 擇偶開出1個條件...
【on.cc東網專訊】歌手衛詩（Jill）昨日（7日）出席《自由爵士音樂節》延展舞台音樂表演擔任嘉賓，久未出席商場騷的她笑言有點緊張：「其實每一次演出都會有啲緊張，但我覺得好開心，因為我真係可以唱Jazz，唱啲唔同類型嘅歌，感覺好好。」談到近況，Jill表示近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜創造逾20個「阿寶」導演葉念琛、Beanies、樹仁大學輔導及心理學學生對談 ：恐怖情人背後是受傷靈魂
【電笠】人人和音 SCHOOL TOUR 第三季熱烈展開！繼首場香港科技大學金融系場次，由導演麥兆輝與嘉賓張繼聰帶來「電影未來與資本邏輯」的精彩交鋒後，第二場活動，【電笠】特邀即將把「阿寶」帶進舞台劇《鱷魚之吻》的導演葉念琛，以及新世代唱作女子組合 Beanies，走進香港樹仁大學輔導及心理學系，與同學展開一場關於「愛情」與「現實」的血淋淋對話。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
左擁右抱！羅馬里奧私生活繼續精彩
【Now Sports】有傳羅馬里奧跟女友高瑪絲蜜運1年後分手，但未幾又被拍得與另一女子關係密切，雖然年屆59歲但私生活仍然多姿多彩。球壇傳奇羅馬里奧（Romario）去年9月開始，與女大學生高瑪絲（Alicya Gomes）交往，最近眼利的球迷發現他與女生已各自停止追蹤對方，似乎已分手收場。羅馬里奧與高瑪絲是在一場選舉活動中相識的，上年10月被首次被拍到2人一起出席活動。直到今年二月，當地媒體確認2人正在蜜運當中。這位女大學生正在修讀營養師資格，出生於里約熱內盧北部的她，在公開戀情之後隨即將Instagram 轉為私人戶口，看來想保持低調。其實不少球迷都不太看好這段戀情，始終雙方年紀差距達37年。要知道羅馬里奧為愛人搞生日派對時，對方只有22歲，引起了社交媒體上的激烈討論。但仍有純情球迷如此希望：「年齡只是個數字」、「愛無分年紀」、「希望他們一起會幸福。」不要以為羅馬里奧會因此傷心，因為有媒體拍攝到他現身里約熱內盧的一個音樂發佈會，更與另一位神秘金髮女子低聲耳語，似乎沒有將分手放在心上。其實早在跟高瑪絲交往之前，他才剛剛與34歲的網紅絲朗妮分手，戀情只維持了7個月。由此可見，羅馬里奧now.com 體育 ・ 1 小時前
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
Amazon 推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」法新社 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 8 小時前
吳亦凡3度被傳死在獄中 官方至今仍未證實
EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡在內地涉及強姦、聚眾淫亂，2022年11月被判刑13年，附加驅逐出境，近日突然瘋傳他疑似在獄中絕食身亡，詳細搜尋發現，本月1日大量社交網帳號發布帶有「吳亦凡去世」標籤的話題，但都是「真的假的？」「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容，依照內地司法程序，在押人員發生重大變故，必須由監獄或司法機關通報，目前無任何官方披露消息。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 7 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 1 天前