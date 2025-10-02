WATERBOMB香港站宣布延期 網民鬧爆主辦方：今鋪真係衰過熱氣球

WATERBOMB香港站宣布延期

《WATERBOMB香港2025潑水音樂節》 原定喺今個星期六及日（4日及5日）於中環海濱盛大舉行，不過主辦方喺噚日（1日）宣佈活動因天氣因素而延期，之後仲將所有宣傳PO隱藏或刪除，結果引起大批網民不滿。

《WATERBOMB香港2025潑水音樂節》演出陣容強勁，包括有Anson Lo@MIRROR、COLLAR、YT周殷廷、攬佬、日本知名舞團Avantgardey、韓國巨星RAIN、權恩妃、DJ Soda及NCT 127等歌手。主辦方喺噚日出PO，表示根據香港天文台9月30日嘅天氣預報，活動日極有可能出現強風及發出熱帶氣旋信號。基於觀眾、藝人及工作人員嘅安全考量，活動將會延期舉行。

消息公佈後，隨即引起網民不滿，有粉絲更認為主辦方不尊重已購票嘅觀眾及不滿佢哋嘅處理手法，留言話「我明天就要飛了你取消 知道新疆多遠嗎 我機酒加起來快一萬你來給我賠」、「你知道我期待了多久嘛…一切的一切都準備好了…」、「多謝曬，唔洗再全力以赴了 ，你咪再來了，謝謝」、「個所謂嘅颱風 連名都未有 認真關事？」、「賠錢行不行….機酒不要錢的啊」、「唉！ 為咗呢個活動同埋睇Collar 買定晒啲防水服裝 裝備」、「睇唔到127真係多得你同文泰一唔少」、「失去咗睇Anson Lo嘅機會」、「真好彩有個唔知打唔打得成嘅風畀你賴」及「今鋪真係衰過熱氣球」及「你哋以後唔好搞Party啦! 當啲客係水魚」等等。

waterbomb_hongkong_official IG

waterbomb_official IG

waterbomb_official IG

權恩妃IG

權恩妃IG

