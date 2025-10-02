WATERBOMB香港站2025︱最新延期、退款安排 即睇演出陣容、票價

以水戰為主題的韓國音樂節WATERBOMB，結合K-POP、Hip-Hop和水戰，繼去年首度來港後，今年登陸中環海濱，更集合RAIN、權恩妃、NCT 127、Avantgardey、周殷廷、COLLAR、ANSON LO等港日韓星！

WATERBOMB 2025香港站延期、退款安排

因應天文台於9月30日發布的天氣預測，於WATERBOMB 2025原定10月4-5日活動舉辦期間，有可能出現強風及發出熱帶氣旋信號，主辦單位宣布將活動延期，並會另外公布延期後的演出日期和相關詳情。

主辦單位將依各售票平台的規定，向已購買門票的觀眾辦理全額退款。

WATERBOMB 2025香港站詳情

日期: 2025年10月4、5日 （有待公布）

時間: 2:00pm-10:00pm

地點: 中環海濱活動空間

WATERBOMB 2025香港站演出陣容

Waterbomb 2025香港站演出陣容包括RAIN、權恩妃、pH-1、NCT 127、Avantgardey、 《大展鴻圖》 攬佬、周殷廷、韓國女團Kep1er、COLLAR、ANSON LO等。

WATERBOMB 2025香港站票價

1 DAY PASS：GA $880；VIP $2,080

2 DAY PASS：GA $1,380；VIP $3,280

WATERBOMB 2025香港站公開售票詳情

WATERBOMB 2025香港站門票現正於Klook及Trip.com公開發售。

WATERBOMB 2025香港站座位表

