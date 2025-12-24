Waves Pacific 冬日獻禮 在家輕鬆炮製星級海陸盛宴

臨近聖誕和新年，Waves Pacific的WP at Home服務帶來超方便的頂級食材直送到家，讓你不用出門就能輕鬆做出星級餐廳級的海陸大餐。滿$1,800消費還送精選禮品，完美為節日加分，省時又添歡樂！





WP at Home挑選全球優質食材，其中煙燻和牛牛胸肉最吸睛，來自Mayura Station的全血和牛，用朱古力及軟糖餵養，肉質帶甜香和堅果餘韻，再以白橡木慢燻，油花滲入每寸，入口細膩柔嫩，絕對是家宴焦點。野生澳洲帝王蝦也超讚，400克只需HK$195，在澳洲骷髏島純淨海域捕獲，蝦肉鮮甜彈牙，燒烤或煎都鎖住海洋鮮味，簡單料理就上桌星級享受。​

優惠到2026年1月3日，訂單滿$1,800即送鴨肉梅子法式肉醬、黑松露雞肝醬、豬肉茴香肉丸、油封鴨腿、牛高湯或雞高湯等禮品，這些前菜小物讓你跳過繁瑣準備，直接和家人好友共享溫馨時刻。







