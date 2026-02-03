Waymo獲160億美元融資 加速無人計程車布局

（法新社舊金山2日電） 自駕車新星Waymo今天宣布完成一輪融資，募得160億美元，使這家 Alphabet旗下子公司估值達到1260億美元。

Waymo聯合執行長馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）與多爾戈夫（Dmitri Dolgov）讚揚這筆巨額投資，認為這標誌著大規模自動化移動時代已經到來。

馬瓦卡納與多爾戈夫在部落格文章中表示：「這筆資金注入將確保我們能以前所未有的速度推進，同時維持領先業界的安全標準。」

兩位執行長補充說，Waymo今年的重點是將其自動駕駛計程車（Robotaxi）服務擴展到全美及國際市場。

Waymo配備鏡頭與感測器的白色捷豹（Jaguar）車隊，已成為舊金山與洛杉磯街頭熟悉的景象。

截至2026年初，其服務已在美國10個城市提供，目標是在1年內擴展到約20個都市區，包括倫敦。

根據該公司數據，Waymo去年的年載客量成長超過3倍，達到1500萬次，目前在營運的美國6大都會區每週提供超過40萬次服務。