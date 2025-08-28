男子認姦未成年自閉繼女 事主母求情隻字不提女兒
Waymo 在舊金山灣區確認大規模車隊擴展計劃
Waymo 最近確認，自上一次公開披露以來，已大幅擴展其在加利福尼亞灣區的無人駕駛共享車輛車隊。這一指標在自動駕駛競賽中至關重要，尤其是與服務範圍相比。Tesla 似乎專注於後者，並緩慢擴展其車隊以維持安全。相對而言，Waymo 正在全國範圍內大幅提升其車隊規模。
根據《SF Examiner》的報導，Waymo 在三月份表示，舊金山地區已有超過 300 輛車輛在運行，這一數字與 2023 年八月報告的 250 輛的增長並不顯著。該公司在五月的新聞稿中聲稱，全國範圍內有超過 1,500 輛自駕 Waymo 車輛在運行，其中超過 600 輛位於舊金山地區。
根據加利福尼亞公共事業委員會 (CPUC) 的最新數據，Waymo 在加州運營的車輛數量已達 1,429 輛，其中 875 輛與舊金山的終端有關。CPUC 在 2025 年三月的數據顯示，加州總共有 1,087 輛 Waymo 車輛，其中 762 輛位於舊金山。一些是測試車輛，另一些則是用於共享出行的商業車輛。該公司在八月的更新中還表示，已在美國部署超過 2,000 輛商業車輛，這一數字在五月為 1,500 輛。此外，在菲尼克斯和洛杉磯地區，各有約 400 輛和 500 輛車輛。
Waymo 在擴展其車隊的同時，也在其運營的各個城市中擴大了業務範圍。最近，它在德克薩斯州奧斯汀的地理圍欄擴展至 90 平方英里。這一擴展在短時間內超越了 Tesla，直到該公司本週早些時候將其 Robotaxi 服務範圍擴展至約 170 平方英里。
兩家公司在自駕技術上採取了截然不同的方式，Waymo 使用 LiDAR 技術，而 Tesla 則完全依賴攝像頭。Tesla 的首席執行官 Elon Musk 明確表示，他相信哪一種解決方案才是自動駕駛的優越之選。
隨著 Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新以及對 Robotaxi 服務的擴展，未來該公司的市場潛力將變得更加明顯。Tesla 不僅在技術上尋求突破，也在積極拓展其服務範圍，這將對整個自動駕駛市場產生積極影響，進一步鞏固其在行業中的領導地位。
