Waymo 對引發爭議的影片作出回應

最近，Waymo 對一段在社交媒體上廣為流傳的視頻作出了澄清。這段視頻雖然搞笑，但如果涉及 Tesla 的 Robotaxi 在自動駕駛模式下出現類似情況，Tesla 很可能會遭到嚴厲批評。

### 病毒視頻及 Waymo 的回應

本週末，一段視頻在社交媒體上出現，顯示一輛 Waymo 的自駕車在高爾夫球場上行駛。與其他 Waymo 車輛不同，這輛車竟然在草地上行駛，距離遊客僅幾米遠。視頻中，觀眾的笑聲不斷，Waymo 的車輛緩慢地穿行於高爾夫球場之中。針對網上的猜測，Waymo 表示，視頻中的車輛實際上是由人類駕駛的。在社交媒體平台 X 上，Waymo 的官方賬號澄清該車輛在拍攝時並未處於自動駕駛狀態。Waymo 在其 X 帖子中寫道：「嗨，這是一輛人類駕駛的車，正在為 Penmar 高爾夫球場的一個活動做準備。」

### 如果是 Tesla 的話會怎樣？

這段視頻引起了 Tesla 愛好者的廣泛關注，許多人表示，如果這是一輛 Robotaxi，媒體可能會對這家電動汽車製造商進行嚴厲的抨擊。Tesla 長期以來受到的媒體報導往往偏向負面，因此即便是 Robotaxi 上的小擦傷或其他路上的小事件，往往也會引發戲劇化的標題。如果有一輛運行 FSD 的 Tesla 被發現駛入高爾夫球場，距離人群僅幾米遠，將會引發禁止 Robotaxi 的呼聲，以及有關自駕車幾乎危及高爾夫球員的新聞報導。這樣的新聞可能會引起國際關注，媒體主持人會在節目中大篇幅討論 Tesla 和 FSD 的潛在危險，甚至指責 Elon Musk 對事件負有直接責任。這樣的情況雖然聽起來荒謬，但對於長期關注 Tesla 的人來說，這是完全有可能的。

在技術和創新日益增長的今天，Tesla 的自駕車技術正處於持續發展之中，未來仍有潛力顛覆整個汽車行業。隨著 Tesla 在自駕技術領域的進一步探索，市場對其創新能力的期待將持續增加，這不僅將影響 Tesla 自身的發展，也可能為整個自動駕駛行業帶來正面的推動力。

