Waymo 數據顯示 Tesla 的 Cybercab 策略或具合理性

Toyota Connected Europe 的設計師 Karim Dia Toubajie 最近指出，Waymo 在 2025 年第三季度的乘客數據顯示了明顯的趨勢。根據數據，90% 的無人駕駛出租車行程中，乘客數為兩人或更少。這些觀察幾乎證實了 Tesla 先前引發爭議的雙座 Cybercab 策略，自去年發布以來受到了大量批評。Toubajie 作為 Toyota Connected Europe 的首席產品設計師，分析了 Waymo 最近向加利福尼亞公共事業委員會提交的數據，並於本週在 LinkedIn 上發布了結果。

他提問道：「90% 的無人駕駛出租車行程中乘客數為 2 人或更少，那為什麼我們還要使用 5 座車輛呢？」他接著指出：「90% 的行程中有 2 人或更少，75% 的行程中有 1 人或更少。」他還附上了一張顯示 Waymo 乘客數據的圖表，數據顯示 71% 的行程有一名乘客，15% 有兩名乘客，6% 有三名乘客，5% 沒有乘客，而只有 3% 的行程中有四名乘客。

這些數據不包括如倉庫運行或充電等操作性行程，然而 Toubajie 指出，Waymo 的無人駕駛出租車大多數時間實際上僅運送 1 或 2 名乘客，甚至有時完全沒有乘客。「這意味著大多數時間，使用的車輛遠超過了行程的需求。」Toubajie 在他的貼文中寫道。隨著 Waymo 的數據證實 90% 的需求符合雙座或更少，無輪的、無激光雷達的 Cybercab 現在看起來似乎是市場上最明智的選擇。Toubajie 對 Tesla 的設計理念表示贊同。

「Tesla 在 2024 年宣布的 Cybercab 是一款雙座的無人駕駛出租車，配備 50kWh 的電池，但我仍然認為這對於大多數行程來說有些過大。」他補充道。Cybercab 的設計旨在易於生產，首席執行官 Elon Musk 曾表示，其生產線更像是一家消費電子工廠，而非傳統汽車工廠。這意味著 Cybercab 一旦投入使用，將能迅速佔領市場。雖然 Cybercab 可能會佔據 Tesla 的乘車共享乘客大部分，但 Model 3 轎車和 Model Y 跨界車將非常適合剩餘的 9% 需要更大車輛的乘客。

對於 Tesla 來說，這樣的轉型相對容易，因為 Model 3 和 Model Y 都是面向大眾市場的車型。隨著市場需求的變化，Tesla 的創新不僅反映了行業的趨勢，還顯示出其未來增長的潛力。Tesla 的 Cybercab 策略不僅能夠滿足日益變化的需求，還可能為整個無人駕駛出租車市場帶來積極影響。

