宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
Waymo 數據顯示 Tesla 的 Cybercab 策略或具合理性
Toyota Connected Europe 的設計師 Karim Dia Toubajie 最近指出，Waymo 在 2025 年第三季度的乘客數據顯示了明顯的趨勢。根據數據，90% 的無人駕駛出租車行程中，乘客數為兩人或更少。這些觀察幾乎證實了 Tesla 先前引發爭議的雙座 Cybercab 策略，自去年發布以來受到了大量批評。Toubajie 作為 Toyota Connected Europe 的首席產品設計師，分析了 Waymo 最近向加利福尼亞公共事業委員會提交的數據，並於本週在 LinkedIn 上發布了結果。
他提問道：「90% 的無人駕駛出租車行程中乘客數為 2 人或更少，那為什麼我們還要使用 5 座車輛呢？」他接著指出：「90% 的行程中有 2 人或更少，75% 的行程中有 1 人或更少。」他還附上了一張顯示 Waymo 乘客數據的圖表，數據顯示 71% 的行程有一名乘客，15% 有兩名乘客，6% 有三名乘客，5% 沒有乘客，而只有 3% 的行程中有四名乘客。
這些數據不包括如倉庫運行或充電等操作性行程，然而 Toubajie 指出，Waymo 的無人駕駛出租車大多數時間實際上僅運送 1 或 2 名乘客，甚至有時完全沒有乘客。「這意味著大多數時間，使用的車輛遠超過了行程的需求。」Toubajie 在他的貼文中寫道。隨著 Waymo 的數據證實 90% 的需求符合雙座或更少，無輪的、無激光雷達的 Cybercab 現在看起來似乎是市場上最明智的選擇。Toubajie 對 Tesla 的設計理念表示贊同。
「Tesla 在 2024 年宣布的 Cybercab 是一款雙座的無人駕駛出租車，配備 50kWh 的電池，但我仍然認為這對於大多數行程來說有些過大。」他補充道。Cybercab 的設計旨在易於生產，首席執行官 Elon Musk 曾表示，其生產線更像是一家消費電子工廠，而非傳統汽車工廠。這意味著 Cybercab 一旦投入使用，將能迅速佔領市場。雖然 Cybercab 可能會佔據 Tesla 的乘車共享乘客大部分，但 Model 3 轎車和 Model Y 跨界車將非常適合剩餘的 9% 需要更大車輛的乘客。
對於 Tesla 來說，這樣的轉型相對容易，因為 Model 3 和 Model Y 都是面向大眾市場的車型。隨著市場需求的變化，Tesla 的創新不僅反映了行業的趨勢，還顯示出其未來增長的潛力。Tesla 的 Cybercab 策略不僅能夠滿足日益變化的需求，還可能為整個無人駕駛出租車市場帶來積極影響。
推薦閱讀
其他人也在看
宏福苑五級火｜東鐵綫加密班次 途徑大埔等39條專營巴士路線需改道
【Now新聞台】運輸署表示，宏福苑附近實施特別交通安排，呼籲市民出行前留意最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。 其中，港鐵東鐵綫在早上繁忙時間額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段班次，並在沙田、大埔墟和太和站加強人手協助乘客。另外，九巴及龍運等39條專營巴士路線受影響，包括途徑大埔公路元洲仔段近廣福邨一段，和廣宏街及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑等路線。而運輸署預計，大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心道路交通可能會較繁忙，駕駛人士應避免駕車前往。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
平治純電GT四門轎跑宣傳片曝光，《F1》車手聯手F1，千匹性能有靈魂補充
文章來源：Qooah.com 汽車媒體 CarScoops 發佈博文表示，平治在拉斯維加斯大獎賽期間，為了提升純電 GT 四門轎跑的名氣，特意邀請荷里活巨星 畢·彼特 (Brad Pitt) 與平治 F1 車手 佐治·羅素（George Russell）一同拍攝新車宣傳片。 在此次活動中，平治帶來了一款帶有輕度偽裝的全新純電 GT 四門轎跑原型車。作為 AMG GT XX 概念車的量產版本，沿用了流暢動感的設計。定位對標保時捷 Taycan 和 Audi RS e-tron GT 等強勁的性能跑車。 平治為該車拍攝了一段由 彼特 和 羅素 共同出演的商業廣告，主要展示的是車輛卓越的性能實力。可以看到 羅素 駕駛著汽車在酒店的地下停車場進行了精彩的燒胎和漂移，隨後將車交給彼特。 AMG 純電 GT 四門轎跑基於 AMG.EA 平台打造，運用了鋁、鋼和輕質纖維復合材料多種材質，兼顧輕量化並滿足高強度需求。 動力方面，猜測量產版會採用概念車的配置，採用三台軸向磁通電機，綜合輸出馬力超過 1000 匹。 值得一提的是，平治為了彌補電動車缺失的燃油引擎聲浪，特意打造了一套能逼真模擬引擎聲的系統。Qooah.com ・ 1 天前
長汽(02333.HK)目標2029年歐洲年產30萬輛汽車
長城汽車(02333.HK)國際業務執行長施博喬表示，正計劃於2029年在歐洲實現年產30萬輛汽車的目標，目前公司正在權衡在西班牙及匈牙利等國的工廠選址。 他稱，勞動力及物流成本是影響選址的多個因素之一，因為公司初期需要將零件運送到目標市場進行組裝。同時，歐盟的產業政策、投資環境及關稅亦是需要留意的因素。 他續指，公司已設定目標到2030年海外年銷量達到100萬輛，因此目前有需要加快歐洲戰略發展，認為中國品牌在歐洲市場有巨大的潛力，公司計劃建造的工廠將生產從傳統引擎到純電動等各種類型的車輛。 施博喬表示，為吸引歐洲主流消費者，公司計劃於明年中推出Ora 5緊湊型SUV的多動力系統版本等新車型。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Uber(UBER.US)夥文遠知行(00800.HK)阿布札比推無人駕駛服務
Uber(UBER.US)將在阿布札比部分地區開始使用文遠知行-W(00800.HK)的車輛提供無人駕駛服務，Uber稱，乘客在特定地點使用UberX或Uber Comfort服務時，可能會被匹配到無人駕駛汽車。 今年5月，Uber與文遠知行達成協議，將在未來數年於美國及中國以外的15個城市推出服務，當中包括最近在沙地阿拉伯首都利雅德啟動的配備安全司機的服務。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 21 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 16 小時前
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC News 中文 ・ 16 小時前
英偉達痛失中國最大買家！字節跳動狂囤積GPU卻無法上架
全球 AI 晶片霸主英偉達 (NVDA) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨額算力儲備瞬間變成燙手的「滯留資產」。鉅亨網 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 1 小時前