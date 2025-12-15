Waze 開始測試顯示交通燈功能，首度在以色列推出限制版

Waze 終於將推出用戶期待已久的功能，這就是顯示交通燈的功能。這項功能早已在 Google Maps 上運行多年，而 Google 也擁有 Waze，但 Waze 為何花了這麼長時間才開始整合交通燈顯示功能，仍然令人費解。

目前，這項功能正在以有限的方式發佈，Waze 正在以色列進行交通燈顯示功能的測試。根據目前的資訊，這項功能似乎仍處於初期階段。值得注意的是，在導航模式下，Waze 只會顯示最多三個交通燈，以避免介面過於擁擠。

不過，如果用戶在未啟動導航模式的情況下使用該應用程式，將能看到周圍所有的交通燈。目前尚不清楚這項功能何時會在全球範圍內推廣，但至少可以確定的是，這項功能已經開始測試，未來的推出應該不會太遙遠。

