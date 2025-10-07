衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
WD_BLACK SN8100 SSD 創新低，HK$1,010 享 14,900MB/s 超高速傳輸｜Amazon Prime Day 2025
遊戲或工作站都合用。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
在選購高速 SSD 的讀者看過來，WD 的 SN8100 PCIe Gen 5 SSD 在這次秋季 Prime Big Sale Days 期間刷新了歷史低價。它的 1TB、2TB 和 4TB 版本分別降到了 US$130、US$190 和 US$400，換算後約為 HK$1,010、HK$1,480 和 HK$3,110，而且都是免運費直送香港地址。
WD_BLACK SN8100 搭載 PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 技術，大幅提升遊戲載入、內容創作及 AI 應用模型處理速度。其連續讀取和連續寫入速度都高達 14,900MB/s，隨機效能更超過 2.4M IOPS（2TB 和 4TB 型號）。除此之外，這款硬碟的耐寫度也來到最高 4,800 TBW，可輕鬆應對遊玩或工作場景。
WD_BLACK SN8100 SSD（2TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$190（約 HK$1,480，免運費直送香港）｜原價
US$208
WD_BLACK SN8100 SSD（4TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$400（約 HK$3,110，免運費直送香港）｜原價
US$450
