WD Black SN850X 8TB 散熱 SSD 創新低，HK$4,230 直送香港 PS5 升級 7,200MB/s 高速讀取｜Amazon Prime Day 2025

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
趁著秋季 Prime Day，WD 的 SN850X 大容量高速 SSD 刷新了歷史低價。8TB 的含散熱片版本目前在 Amazon 上降到了 US$544，換算過來大約只要 HK$4,230 且免運費直送香港。單硬碟的價格是 US$540，約合 HK$4,200 也是非常不錯的價格了。
SN850X 採用了 PCIe Gen4x4 介面，連續寫入速度最高可達 6,600MB/s，8TB 型號的讀取速度可來到 7,200MB/s。另外它也支援微軟的 DirectStorage 技術，能繞過 CPU 和記憶體直接向顯卡記憶體傳輸數據，從而縮短加載時間。對 PS5、PC 玩家來說，是非常合適的儲存升級選項。
WD Black SN850X SSD（8TB 單硬碟）
Amazon 特價 US$540（約 HK$4,200，免運費直送香港）｜原價
US$880
