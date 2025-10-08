Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
WD Elements 外接機械硬碟超 6 折大促，歷史新低 HK$1,260 升級 14TB 桌面存儲｜Amazon Prime Day 2025
其它容量也有不同程度折扣。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品的 14TB 和 18TB 型號正趁著秋季 Amazon Prime Day 大力促銷，只要 US$161.5 和 US$270 就能買到。換算過來僅 HK$1,260 和 HK$2,100，而且都是免運費直送香港喔。
WD Elements 這款 3.5 吋桌上硬碟配有 Micro-USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Gen 1 連接埠，寫入速度達到 113.5MB/s。其三圍是 165.8 x 135 x 48mm，重量為 0.9kg。機殼表面採用了塑膠材料，包裝內亦附有電源線和插頭。
