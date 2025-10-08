WD Red Pro HDD 新低 16TB 僅 HK$2,180，RAID NAS 擴容必購｜Amazon Prime Day 2025

每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
多種容量都有優惠。
各位有組建 NAS 需求的用家，不要錯過 WD Red Pro 這次秋季 Prime Day 的大促銷。目前這款 HDD 多個容量的售價都創下了新低，比如 16TB 只要 US$280 即可買到。換算之後大約是 HK$2,180，平過香港幾百蚊。正好 Synology 也推出更新解除了 HDD 品牌限制，絕對是可以下手的時機喔！
WD Red Pro NAS HDD（16TB）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港）｜原價
US$350
WD Red Pro 是專為 NAS 而設的 HDD，它能提供在多硬碟抽取槽 RAID 優化 NAS 系統中儲存、共用和協作處理大量資料所需的效能、擴充性和可靠性。其採用 SATA 介面，磁碟速度為 7200RPM，快取 512MB，傳輸速率最高可達 259MB/s。該產品內建有旋轉震動感測器，可預測並主動抵消新增震動引起的干擾。額定工作負載為每年 550TB，MTBF 則能達到 250 萬個小時。
WD Red Pro NAS HDD（20TB）
Amazon 特價 US$350（約 HK$2,720，免運費直送香港）｜原價
US$420
WD Red Pro NAS HDD（26TB）
Amazon 特價 US$520（約 HK$4,050，免運費直送香港）｜原價
US$570
