【WeChat Pay HK】送高達$45屈臣氏電子現金券（即日起至28/02）

回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平

ELLE.com.hk ・ 1 天前