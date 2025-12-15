Wedbush 分析師預測 Tesla 將迎來重要發展，可能在 2026 年達到 3 萬億美元市值

Wedbush 分析師 Dan Ives 再次強調 Tesla ( NASDAQ:TSLA ) 的長期增長潛力。在其於 X 平台上發表的帖子中，該分析師指出，在一個樂觀的情況下，這家電動車製造商到 2026 年底的市值可能會達到 3 萬億美元，這主要得益於公司在人工智能項目上的發展與推進。Ives 表示，作為 Wedbush 的全球科技研究負責人，Tesla 正在進入一個關鍵時期，其自主駕駛和機器人技術的商業化步伐日益加快。

他預計到 2026 年，Tesla 的市值將達到 2 萬億美元，較目前水平增長約 33%，在最佳情況下可達到 3 萬億美元。Ives 指出，2026 年可能會成為 TSLA 的「巨型年」。他在帖子中寫道：「展望 2026 年，這對於 Tesla 和 Elon Musk 來說是一個巨型年，因為自主駕駛和機器人技術的篇章即將展開。我們相信 Tesla 到 2026 年將達到 2 萬億美元的市值，而在最佳情況下，到 2026 年底可達到 3 萬億美元，因為人工智能的篇章在 TSLA 中逐漸成形。

」Ives 還重申了對 TSLA 股票的「優於大市」評級，以及每股 600 美元的目標價格。近期，Tesla 在德克薩斯州奧斯汀的自主駕駛測試也讓市場充滿了樂觀情緒。上週末，至少有兩輛 Tesla Model Y 被發現無需安全監控人員或其他乘客便在公路上行駛。執行長 Elon Musk 隨後在 X 上確認了其中一輛車輛的視頻，並表示「測試正在進行中，車內無乘客。」目前尚不清楚該車輛是否由追車或遠程監控支持，Tesla 也未透露涉及的車輛數量。

不過，Elon Musk 上週表示，Tesla 將在「接下來的三週內」移除車輛中的安全監控人員。根據目前所見的無人駕駛車輛，Musk 的預測似乎是正確的。在中國，Tesla Model 3 的另一個變種似乎已經售罄，新的 Model 3 長續航後驅（LR RWD）訂單顯示，預計交貨日期為 2026 年 2 月。該車型的起售價格為人民幣 259,500 元（約 $36,810 / 約 HK$ 286,844），是 Tesla 中國四個變種中價格第二低的選擇。

這一變化與 Model 3 性能版的交貨時間類似，後者仍是該車型中最貴的選擇。其餘兩個 Model 3 變種的預計交貨時間目前保持不變，基礎後驅版的起售價格為人民幣 235,500 元，長續航全驅版的起售價格為人民幣 285,500 元，這兩款車都繼續顯示出 4 至 6 週的交貨時間。隨著中國市場的變化，Tesla 也在鼓勵客戶優先選擇現貨車輛，以期在年底前實現最大交貨量。根據中國乘用車市場協會的數據，Tesla 在 11 月的零售銷售量為 73,145 輛，同比下降 0.47%。

從 1 月到 11 月，Tesla 在中國的零售銷售總數為 531,855 輛，同比下降 7.37%。Tesla 的自主駕駛和機器人技術的快速進展，顯示出其在未來幾年可能帶來顯著的市場影響力。該公司的創新不僅提升了其自身的增長潛力，還可能對整個電動車市場產生深遠的影響，進一步鞏固其在科技和汽車領域的領導地位。

