Weekly ReViu | Part Two - Story Roundup (15.11.2025)

【Now Sports】洛杉磯湖人迅速走出兩天前遭奧克拉荷馬雷霆大炒的陰霾，作客西岸墊底的新奧爾良塘鵝，在利夫斯取得31分進帳下，以118:104獲勝。與雷霆相比，湖人對著塘鵝明顯輕鬆得多，盧卡當錫上半場已轟20分，還交出9助攻，當中有1球便交給好友迪安帝艾頓「拆你屋」入樽。第3節，利夫斯（Austin Reaves）和八村壘也愈打愈順，特別是前者，上半場只有11分，下半場則攻入20分，全場貢獻31分下，帶領湖人以14分之差勝出。當錫帶來24分、12助攻和7籃板的演出，艾頓有20分和16籃板的「雙雙」數據，而且是11射10中，成為湖人隊史自2002年的奧尼爾後，首位能單場至少交出20分、15籃板且命中率達90%的球員。除了慘負雷霆及早前不敵阿特蘭大鷹隊，湖人近9仗7勝，今季整體成績可人；相反，塘鵝連同今仗在內已4連敗，且開季至今得兩勝，續在西岸墊底，特里梅菲繼對馬刺的41分後，帶來今季第2高個人得分的35分，可惜球隊在這兩場比賽都告負。

now.com 體育 ・ 4 小時前