Weekly ReViu | Part Two - Story Roundup (15.11.2025)
【Now新聞台】The top stories of this week include:
Stunning opening ceremony opens 15th National Games in Guangzhou this evening.
Trump signs bill ending the longest federal government shutdown in US history.
Central to West Kowloon in just eight minutes aboard a new ferry.
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 6 小時前
立法會選舉．港島西︱論壇技術故障 8 分鐘 官方直播一度中斷 主持人陳芷菁：做 live 或演戲就係咁㗎啦｜Yahoo
立法會香港島西地方選區選舉論壇今日（15日）舉行，5 位候選人包括自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强，將爭奪兩個立法會議席。論壇期間一度出現技術故障約 8 分鐘，當黃秋萍介紹政綱及其打氣團打氣之後，陳學鋒受音響問題影響無法順利發言。期間各候選人把握空檔高叫口號，現場稍為混亂。主持人陳芷菁控場時爆肚說：「你哋 3 號（候選人打氣團）嘅威力太大啦！」她又說：「我哋做 live 或演戲就係咁㗎啦」。政制及內地事務局 facebook 直播一度中斷，沒有顯示故障期間的現場畫面和收錄現場聲音。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 18 小時前
全運會｜何詩蓓轉戰100米自由泳 全場最快入決賽 明晚衝擊個人第2金
香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）勇不可擋，挾贏得女子200米自由泳金牌氣勢，周五（14日）於「第十五屆全國運動會」再度登場出戰另一強項100米自由泳，Siobhan繼初賽游出全場最快時間54秒29後，晚上在準決賽以53秒46率先觸池，總成績第1晉身周六（15日）晚7時舉行的決賽，力爭個人第2面金牌。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】快閃特賣場 全場精選產品低至2折
百佳青衣長發廣場店特設快閃特賣場，全場精選產品低至2折，數量有限，售完即止！超抵產品包括佳之選少鹽開心果 $3/包、思高超強力清潔海綿百潔布 $3/個、金御膳海螺粒罐頭 $9/罐、紡優美5合1洗衣心心珠（20粒裝）$30/袋，仲有更多驚喜優惠等你發掘！YAHOO著數 ・ 6 小時前
供應鏈又一雷！中國停止對美國出口釔 恐衝擊航太與晶片產能
《路透》周五 (14 日) 獨家報導，全球稀土元素「釔」(Yttrium)供應正快速緊縮。隨著中國祭出出口限制，航空航太、能源與半導體產業恐面臨成本飆升與供應中斷的風險，市場憂心新一波稀土危機正在醞釀。鉅亨網 ・ 17 小時前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調
香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...運動筆記 ・ 21 小時前
全運會預告｜港隊兵分三路衝擊獎牌 何詩蓓瞄準100自金牌 三鐵中環鬧市舉行 女重佘繕妡粉墨登場
第15屆全運會周六賽事，香港代表團將會兵分三路衝擊獎牌，包括中環鬧市上演的三項鐵人賽事，啟德體藝館舉行的女子重劍比賽...Yahoo 體育 ・ 9 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
湖人慘敗後振作 利夫斯31分斬「鵝」
【Now Sports】洛杉磯湖人迅速走出兩天前遭奧克拉荷馬雷霆大炒的陰霾，作客西岸墊底的新奧爾良塘鵝，在利夫斯取得31分進帳下，以118:104獲勝。與雷霆相比，湖人對著塘鵝明顯輕鬆得多，盧卡當錫上半場已轟20分，還交出9助攻，當中有1球便交給好友迪安帝艾頓「拆你屋」入樽。第3節，利夫斯（Austin Reaves）和八村壘也愈打愈順，特別是前者，上半場只有11分，下半場則攻入20分，全場貢獻31分下，帶領湖人以14分之差勝出。當錫帶來24分、12助攻和7籃板的演出，艾頓有20分和16籃板的「雙雙」數據，而且是11射10中，成為湖人隊史自2002年的奧尼爾後，首位能單場至少交出20分、15籃板且命中率達90%的球員。除了慘負雷霆及早前不敵阿特蘭大鷹隊，湖人近9仗7勝，今季整體成績可人；相反，塘鵝連同今仗在內已4連敗，且開季至今得兩勝，續在西岸墊底，特里梅菲繼對馬刺的41分後，帶來今季第2高個人得分的35分，可惜球隊在這兩場比賽都告負。now.com 體育 ・ 4 小時前
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
據報被指協助解放軍打擊美目標 阿里稱報道不實質疑洩密動機
英國《金融時報》引述美國白宮一份國家安全備忘錄報道,華盛頓指控阿里巴巴集團(09988.HK/BABA.US)為中國軍方針對美國境內目標的行動,提供技術支援。infocast ・ 4 小時前
高市早苗眾院「存亡危機」！ APEC合照後中方嚴正交涉！
嘿，朋友們！日本政壇這兩天簡直像國際劇場，高市早苗首相在眾議院預算委員會上直球回應「台灣有事可能構成存亡危機事態」，瞬間點燃中日火藥桶！Japhub日本集合 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜江旻憓與3人夾租競選辦公室 認識霍啟剛成為契機
立法會選舉12月7號舉行，「劍后」江旻憓參選旅遊界尤其矚目，近日傳媒發現佢同另外3個候選人夾租競選辦公室，契機就係體育、演藝、文化及出版界候選人霍啟剛。 政府最近刊憲公布獲得有效提名嘅候選人名單，包括候選人編號同報稱地址。當中，江旻憓聯同選舉委員會界別候選人莊家彬同范凱傑報稱地址係長沙灣長江工廠大廈同一個單位。據am730 ・ 6 小時前
伊能靜罕談與庾澄慶離婚 內疚沒給兒子完整的家
【on.cc東網專訊】台灣藝人「哈林」庾澄慶和伊能靜2009年離婚，之後兩人都各自再婚，並生下小孩，而兩人所生的兒子「小哈利」庾恩利近年亦出道發展，雙方更是費盡心思幫忙宣傳，近日小哈利登台開唱，伊能靜也到場支持。而日前，伊能靜亦發文回憶兒子中學畢業典禮時，自己正東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來
今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉．九龍中︱6 人爭 2 席競爭最激烈 現任議員、區議員、央企背景「素人」混戰︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉九龍中選區今（14日）舉行選舉論壇，今屆該區有6名參選人爭兩席，為10個地方選區中競爭最激烈的一區。九龍中候選人包括現任議員李慧琼及楊永杰，區議員則有李超宇、楊諾軒及區燿誠，譚莉儀則以政治素人之姿參選，具央企背景。論壇的討論圍繞啟德發展及精準扶貧等議題。Yahoo新聞 ・ 1 天前