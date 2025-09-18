Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己

施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
「Wellness」一詞成近年大熱，不但是日常生活，就連旅行都提倡養生旅行Wellness Tourism，Wellness品牌酒店、Resort都相當盛行。到底Wellness酒店是甚麼呢？貴價Resort、嘆SPA是不是就等於養生呢？Yahoo Travel為大家細說養生酒店定位、特色，同時推薦一間深圳Wellness酒店，人均不用$500就可以嘆到26個鐘，房客更有機會在酒店免費食足下午茶、宵夜、翌日早餐！
Wellness旅行、酒店講求減壓、療癒
這個時代，大家開始關注自身健康，包括身體及心靈。一個Wellness旅行，或一間養生酒店，最主要目的是令旅人們能夠放鬆身心，同時又可以重整生活節奏而成功充電，而非單純的「食玩買」行程。要達到真正的減壓及療癒，可以透過環境、SPA按摩、健康飲食，以及多元身心活動如行山、水上活動、瑜珈等一系列活動而做到。不過，人人紓壓方式不同，各有所好。編輯8月入住深圳濱河時代薩和酒店時，意外解鎖了一次Wellness酒店體驗，酒店配套、服務安排為住客帶來一個全方位養生之旅。
以獨特香氣、暖茶迎接
深圳濱河時代薩和酒店，是內地亞朵酒店集團旗下的高端生活方式品牌，「薩和」是雲南傈僳族族語，意指「呼吸」，與Wellness相互呼應。甫踏入深圳濱河時代薩和酒店，就聞到其品牌香氛香氣，走到櫃枱Check-in就送上一杯亞朵茶葉沖泡的暖茶，溫度剛好，不熱不燙，可以即時入口。Check-in時，職員會介紹3款香氛，讓你挑選心儀香氣，再幫你送入房、用香味放鬆心情。
入住時間長達26小時 養生三餐最印象深刻
酒店官方安排12pm開始Check-in、翌日2pm Check-out，時間都比其他酒店的長，方便每位住客入住時可以盡情享受酒店設施及服務。26小時入住中，最令人印象深刻一定是免費三餐：下午茶、宵夜、翌日早餐，並不是因為贈送而顯得特別，而是從餐點食物選材、烹調方式照顧住客腸胃，再到四處可見的養生小知識牌子教大家食療的基本知識，食得到又帶得走。加上周末入住會特別延長早餐時間至中午12點，可以睡到自然醒再慢慢嘆個靚早餐，真正放慢腳步。
貼心準備房間用品：紐約香氛品牌Le Labo沐浴用品、棉質拖鞋、麻棉睡衣
服務以外，房間富有禪意的設計都值得一讚！石材、木板、茶座、綠色植物、香氣，帶大家逃離石屎森林。房間內用品都相當用心，即棄棉質拖鞋非一般要「踢拖」的紙拖鞋；麻棉睡衣取代毛巾浴袍；紐約香氛品牌Le Labo沐浴用品，還有洗面巾，是女士最愛的貼心準備；亞朵星球品牌寢具用品相當舒適，讓人一夜好眠。如要Digital Detox，可以到健身室、冥想室，做做運動、靜靜心。要一試這個Wellness酒店體驗，不貴，現時經Klook預訂有85折優惠，人均$472起就可以嘆到以上配套，下次北上深圳，不妨一試。
深圳濱河時代薩和酒店
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含2份自助早餐+薩和下午茶+薩和明檔夜宵+房內迷你吧）
價錢：$1,094起，85折折後$944起，人均$472起
深圳濱河時代薩和酒店
地址：深圳福田區濱河大道9289號濱河時代大廈B座（地圖按此）
交通：深圳地鐵9號綫下沙站B出口
