Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己

「Wellness」一詞成近年大熱，不但是日常生活，就連旅行都提倡養生旅行Wellness Tourism，Wellness品牌酒店、Resort都相當盛行。到底Wellness酒店是甚麼呢？貴價Resort、嘆SPA是不是就等於養生呢？Yahoo Travel為大家細說養生酒店定位、特色，同時推薦一間深圳Wellness酒店，人均不用$500就可以嘆到26個鐘，房客更有機會在酒店免費食足下午茶、宵夜、翌日早餐！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

Wellness旅行、酒店講求減壓、療癒

這個時代，大家開始關注自身健康，包括身體及心靈。一個Wellness旅行，或一間養生酒店，最主要目的是令旅人們能夠放鬆身心，同時又可以重整生活節奏而成功充電，而非單純的「食玩買」行程。要達到真正的減壓及療癒，可以透過環境、SPA按摩、健康飲食，以及多元身心活動如行山、水上活動、瑜珈等一系列活動而做到。不過，人人紓壓方式不同，各有所好。編輯8月入住深圳濱河時代薩和酒店時，意外解鎖了一次Wellness酒店體驗，酒店配套、服務安排為住客帶來一個全方位養生之旅。

編輯8月入住深圳濱河時代薩和酒店時，意外解鎖了一次Wellness酒店體驗，酒店配套、服務安排為住客帶來一個全方位養生之旅。（圖片：酒店官方）

以獨特香氣、暖茶迎接

深圳濱河時代薩和酒店，是內地亞朵酒店集團旗下的高端生活方式品牌，「薩和」是雲南傈僳族族語，意指「呼吸」，與Wellness相互呼應。甫踏入深圳濱河時代薩和酒店，就聞到其品牌香氛香氣，走到櫃枱Check-in就送上一杯亞朵茶葉沖泡的暖茶，溫度剛好，不熱不燙，可以即時入口。Check-in時，職員會介紹3款香氛，讓你挑選心儀香氣，再幫你送入房、用香味放鬆心情。

深圳濱河時代薩和酒店大堂擺放了自家品牌香氛。（圖片：酒店官方）

入住時間長達26小時 養生三餐最印象深刻

酒店官方安排12pm開始Check-in、翌日2pm Check-out，時間都比其他酒店的長，方便每位住客入住時可以盡情享受酒店設施及服務。26小時入住中，最令人印象深刻一定是免費三餐：下午茶、宵夜、翌日早餐，並不是因為贈送而顯得特別，而是從餐點食物選材、烹調方式照顧住客腸胃，再到四處可見的養生小知識牌子教大家食療的基本知識，食得到又帶得走。加上周末入住會特別延長早餐時間至中午12點，可以睡到自然醒再慢慢嘆個靚早餐，真正放慢腳步。

下午茶時間會有花茶材料，讓房客自製一杯養生茶。（圖片：Yahoo Travel）

餐廳設有茶亭，全天候供應養生茶飲。（圖片：Yahoo Travel）

酒店餐廳從餐點食物選材、烹調方式，再到四處可見的養生小知識牌子，充分展現Wellness元素，讓大家食得到又帶得走。（圖片：Yahoo Travel）

貼心準備房間用品：紐約香氛品牌Le Labo沐浴用品、棉質拖鞋、麻棉睡衣

服務以外，房間富有禪意的設計都值得一讚！石材、木板、茶座、綠色植物、香氣，帶大家逃離石屎森林。房間內用品都相當用心，即棄棉質拖鞋非一般要「踢拖」的紙拖鞋；麻棉睡衣取代毛巾浴袍；紐約香氛品牌Le Labo沐浴用品，還有洗面巾，是女士最愛的貼心準備；亞朵星球品牌寢具用品相當舒適，讓人一夜好眠。如要Digital Detox，可以到健身室、冥想室，做做運動、靜靜心。要一試這個Wellness酒店體驗，不貴，現時經Klook預訂有85折優惠，人均$472起就可以嘆到以上配套，下次北上深圳，不妨一試。

深圳濱河時代薩和酒店

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含2份自助早餐+薩和下午茶+薩和明檔夜宵+房內迷你吧）

價錢：$1,094起，85折折後$944起，人均$472起

SHOP NOW

麻棉睡衣取代毛巾浴袍，可以不帶睡衣入住，更可以着睡衣落街食宵夜，相當方便。（圖片：Yahoo Travel）

紐約香氛品牌Le Labo沐浴用品。（圖片：Yahoo Travel）

房間內有齊泡茶、沖咖啡工具。（圖片：Yahoo Travel）

服務以外，房間富有禪意的設計都值得一讚！（圖片：酒店官方）

浴室準備了紐約香氛品牌Le Labo沐浴用品，還有洗面巾。（圖片：酒店官方）

深圳濱河時代薩和酒店

地址：深圳福田區濱河大道9289號濱河時代大廈B座（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號綫下沙站B出口

更多相關文章：

深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$99！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷

全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」優惠買一送一！人均$194起滑足4小時 再送深圳酒店$150優惠券｜深圳好去處

十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠

秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票

十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處

深圳福田區個人攝影優惠低至44折！每位$528包化妝、服裝、商業精修相片 可選日韓系/復古/學院風格｜深圳影相

深圳好去處｜最新海上F1方程式！刺激度滿分 無須車牌、船牌，8歲以上便可單獨操控 即睇預約方法、費用

深圳酒店優惠｜深圳同泰萬怡酒店低至42折、人均$296起！送行李箱/自助晚餐、免費升級行政房

深圳海景酒店7大推介！人均$271.5起 聖托里尼風純白建築/直達深圳版「馬爾代夫」玻璃海

深圳硬石酒店免費升級房型、人均$224.3起！兼送卡魯冰雪世界/Spa精油按摩/卡丁車/釣蝦門票

深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 深圳觀瀾湖度假酒店/深圳硬石酒店/觀瀾湖門票優惠

羅湖酒店優惠｜深圳君悅酒店折上折、人均低至$287.8！送行政禮遇、滑冰場門票

全新深圳室內電玩遊樂場48折優惠、每人$139起玩足一日！雙層7萬呎冷氣場、逾百項潮玩items

深圳酒店優惠｜深圳博林天瑞喜來登酒店73折優惠、免費升級！人均$542起包早晚自助餐、暑假/周末不加價