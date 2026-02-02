Westwood Robotics 發佈全新 Themis Gen 2.5 人形機械人 可邊走邊操作物件

Westwood Robotics 最近發佈了 Themis Gen 2.5，一款全尺寸的人形機器人，聲稱在移動操作方面有顯著的進步。與大多數人形機器人必須停止工作不同，Themis 能夠在行走的同時抓取和操作物體，實現即時的運動與操作結合。這家位於加州的公司表示，Gen 2.5 是首款能夠可靠地在移動中工作且具商業可行性的人形機器人。該公司在 2025 年 4 月推出的 Themis V2，是一款真人大小的人形機器人，據稱在其類別中是最靈活的機器之一。

Westwood 聲稱，這次更新代表了在傳統人形系統之上邁出了一大步，因為這些系統通常需要停止行走才能抓取或與物體互動。通過 Gen 2.5，Westwood 旨在展示持續的協調運動和工作如何在實用的可部署平台中共存。這次升級的核心是推出了 AOS（AI 增強人形操作系統），這是一個設計用於緊密整合感知、計劃和控制的軟件框架。其關鍵組件之一是全身運動操作控制器，該控制器利用基於傳感器融合的狀態估計，在機器人行走和同時處理物體時保持平衡和精確性。

這使得 Themis 能夠在不犧牲穩定性的情況下，適應動態環境。報導指出，該機器人的導航模塊建立於多層映射和語義理解之上，使其能夠智能地規劃路徑，同時識別周圍環境。互動模塊由 Westwood 的 OC-VAM（物體中心視覺-行動模型）提供支持，該模型專注於通過將視覺感知直接連接到物理行動來進行計算高效的任務規劃。

除了軟件的進步，Themis Gen 2.5 還引入了可觀的硬件改進。該機器人擁有重新設計的結構，提供約 40% 的抗衝擊能力，從而提高了其在現實環境中的耐用性。其手臂升級至七個自由度，提供更大的靈活性，並且每個手臂的峰值負載能力超過五公斤。在下半身，新型 Mountain BEAR 驅動器已集成至髖關節中，提供超過 120% 的扭矩能力，同時產生約 80% 更少的熱量，提高了性能和效率。

根據 Westwood 的說法，這些升級使 Themis Gen 2.5 成為更具能力、更耐用且更實用的人形平台，適合於需要同時移動和操作的工業、物流和服務應用。Themis V2 去年發佈，是一款真人大小的人形機器人，身高 5 英尺 3 英寸，擁有 40 個自由度，使其能夠以類人靈活性進行移動。

這一版本的主要升級集中在其手臂和手上—手臂現在具有 6 個自由度，而手（末端執行器）可以在 7 個方向上移動，從而實現更精確和多樣的任務。該人形機器人使用 Westwood 獨有的 BEAR 驅動器，這些驅動器使機器人能夠平滑且類人地移動，同時保持安全，這在與人互動或處理易碎物品時至關重要。

Themis V2 的最高速度可達 6.2 英里每小時（約 10 公里每小時），並能以人類的步速行走。它能夠執行先進的運動任務，如衝刺、跳躍，甚至像跑酷一樣的動作，並在不尋常的情況下保持平衡，因為它被設計用於應對動態環境。內部，Themis V2 裝備了先進的感知和控制系統，增強了其對環境的感知和反應能力。

其中一個關鍵系統是來自 MicroStrain by HBK 的 3DM-CV7-AHRS 傳感器，這提高了其方向和空間感知，使機器人能夠迅速對環境變化作出反應。該傳感器以每秒最高 1,000 次的速度進行測量，跟踪傾斜、旋轉和運動，行為類似於人類的平衡感。結合機器人操作系統（ROS），使開發人員能夠自訂行為並添加新功能，這些系統賦予 Themis V2 在動態現實運作中所需的適應性。

