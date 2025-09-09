WhatsApp吹哨者控怠忽資安 Meta反擊

（法新社舊金山8日電） 通訊軟體WhatsApp前高階資安主管今天提出聯邦訴訟，指控WhatsApp母公司Meta系統性違反網路安全規範，並對他吹哨舉報公司瑕疵一事加以報復，

貝格（Attaullah Baig）於2021年至2025年擔任WhatsApp資安主管，他聲稱約有1500名工程師在沒有適當監督的情況下，可不受限制地存取用戶數據，這可能違反了美國政府2020年對Meta處以50億美元罰款的命令。

Meta嚴正駁斥這些指控。

WhatsApp通訊副總裁伍格（Carl Woog）透過聲明告訴法新社：「遺憾的是，這是一個熟悉的套路，一名前員工因績效不佳被解僱，然後公開歪曲事實，誤導我們團隊持續努力的工作。」

伍格補充表示：「資安領域本就充滿對抗，我們對於持續強化用戶隱私保護感到自豪。」

Meta表示，貝格是因績效不佳而離開，且有多名資深工程師個別證實他的工作表現未達標準。

本案加劇了對Meta旗下平台臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp數據保護實踐的持續審查，這些平台服務全球數十億用戶。