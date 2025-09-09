鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
WhatsApp吹哨者提聯邦訴訟 控Meta怠忽資安
（法新社舊金山8日電） 通訊軟體WhatsApp前高階資安主管貝格（Attaullah Baig）今天提出聯邦訴訟，指控WhatsApp母公司Meta系統性違反網路安全規範，並對他吹哨舉報公司瑕疵一事加以報復。
貝格於2021年至2025年擔任WhatsApp資安主管，他聲稱約有1500名工程師在沒有適當監督的情況下，可不受限制地存取用戶數據，這可能違反了美國政府2020年對Meta處以50億美元罰款的命令。
這起在舊金山聯邦法院提起的訴訟指控Meta未能落實基本的資安措施，包括適當的數據處理及漏洞偵測能力。
根據長達115頁的訴狀，貝格透過內部安全測試發現，WhatsApp工程師可以在「未經偵測或稽核追蹤」的情況下，「移動或竊取用戶數據」，包括聯絡資訊、IP位址和個人檔案照片。
訴狀指出，貝格曾多次向高階主管提出擔憂，包括WhatsApp負責人凱斯卡特（Will Cathcart）和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。
貝格聲稱，他在2021年首次報告後，面臨日益加劇的報復，包括負面績效評估、口頭警告，最終於今年2月因所謂「績效不佳」遭到解僱。
訴訟還聲稱，Meta阻止實施旨在解決每天影響約10萬名WhatsApp用戶的帳戶盜用問題的安全功能，反而選擇優先考慮用戶增長。
