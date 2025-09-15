即時通訊軟件 騙案

網上騙局層出不窮，騙徒手法萬變不離其宗。一名從事保安工作的六旬男子近日收到白撞訊息，對方誘騙事主投資其網店，只須存入成本金額便可獲商品銷售佣金，結果損失逾140萬元。警方提醒市民，切勿輕信高回報投資計劃。

警方透露，事主近日收到一則白撞WhatsApp訊息，對方自稱為珠寶設計師，並提議事主投資其網店，聲稱只須存入商品成本金額後，即可獲得銷售佣金作回報。事主信以為真，按指示多次轉帳至不同個人銀行戶口，惟最終未獲任何回報，騙徒亦失去聯絡，合共損失140萬元。警方指出，本月6至12日已接獲逾120宗網上投資騙案，涉款逾7,400萬元。

廣告 廣告

投資騙案不屬新手法，受害人不論年齡及專業均可能受騙。一名工程師4月被加入WhatsApp投資群組，當中有自稱投資專家定期於群組內提供投資股票貼士，群組內亦有成員不時聲稱因專家貼士而獲利。至6月，群組內一名成員向受害人推介在Google Play下載一個手機流動應用程式，以進入一個虛假網上投資平台；工程師按App內線上客服指示將資金存入幾個並非該平台名稱的不明銀行戶口。其後，受害人要求提取利潤時，客服要求先存入巨額行政費，受害人始知受騙，共損失逾700萬元。

一名公司董事去年11月在社交媒體平台被高回報的投資廣告吸引，與「投資專家」聯絡後，對方聲稱可獲高達6倍的回報，之後按指示到虛假網站開設戶口，並按指示將近2,000萬元轉帳至騙徒提供的多個銀行戶口作投資；直至受害人今年2月收到銀行短訊提醒，其銀行戶口所轉帳的銀行帳戶曾涉欺詐交易，始知受騙。

勿輕信高回報投資計劃

警方指，騙徒常以高回報、高佣金作誘餌，並透過假網站、假身份包裝投資計劃，誘騙事主入局；提醒市民，切勿輕信高回報投資計劃、勿點擊可疑連結或下載不明程式，如對方要求存入個人或不明銀行戶口，更須提高警覺，如有懷疑，可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」進行風險評估。警方重申網絡世界真假難辨，市民應時刻保持警覺，慎防墮入騙局。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/whatsapp收白撞訊息誘投資網店-六旬保安失140萬/599447?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral