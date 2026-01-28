WhatsApp 佔用太多手機容量？iPhone + Android 釋出儲存空間教學，5 分鐘即時清位

WhatsApp 佔用容量太大？即學 iPhone／Android 內置「管理儲存空間」清理方法，快速找出大型影片、已多次轉寄檔案，一鍵刪除釋放空間。

釋放儲存空間教學

先做一件事！大清理前先備份，因為刪除媒體後會從你嘅 WhatsApp 多媒體中移除，而已刪除項目可能仍留喺裝置。另外如同一檔案有多個副本，你亦需要刪除所有副本先真正釋放空間。

iPhone（iOS）清理步驟

打開 WhatsApp「設定」→「儲存空間及數據」→「管理儲存空間」，畫面上方會顯示 WhatsApp 佔用空間，並可優先處理「佔用空間過大」或「已多次轉寄」項目。揀入某個對話後，你可以用「最新／最舊／最大」排序，逐個點入檢視，再用「長按選取」或「全選」刪除。​

Android 清理步驟

喺「對話」分頁點按「更多」→「設定」→「儲存空間及數據」→「管理儲存空間」，同樣會喺畫面上方見到佔用量。Android 版仲可以用「已多次轉寄」同「大於 5 MB」快速篩出肥大檔案，再逐個或全選刪除，加快清位效率。​

除此之外，亦可透過搜尋刪除項目，iPhone 與 Android 做法大同小異：喺 WhatsApp 對話分頁直接用搜尋，切換到「相片」、「影片」或「文件」分類，就可以集中搵出同一類媒體並逐個刪走，唔使逐個入對話慢慢翻。

