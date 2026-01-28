錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
WhatsApp 佔用太多手機容量？iPhone + Android 釋出儲存空間教學，5 分鐘即時清位
WhatsApp 儲存空間不足解決方法：教你用「儲存空間及數據」篩選大型檔案、已多次轉寄內容，同步了解刪除後能否復原，iOS 同 Android 都適用！
WhatsApp 佔用容量太大？即學 iPhone／Android 內置「管理儲存空間」清理方法，快速找出大型影片、已多次轉寄檔案，一鍵刪除釋放空間。
釋放儲存空間教學
先做一件事！大清理前先備份，因為刪除媒體後會從你嘅 WhatsApp 多媒體中移除，而已刪除項目可能仍留喺裝置。另外如同一檔案有多個副本，你亦需要刪除所有副本先真正釋放空間。
iPhone（iOS）清理步驟
打開 WhatsApp「設定」→「儲存空間及數據」→「管理儲存空間」，畫面上方會顯示 WhatsApp 佔用空間，並可優先處理「佔用空間過大」或「已多次轉寄」項目。揀入某個對話後，你可以用「最新／最舊／最大」排序，逐個點入檢視，再用「長按選取」或「全選」刪除。
Android 清理步驟
喺「對話」分頁點按「更多」→「設定」→「儲存空間及數據」→「管理儲存空間」，同樣會喺畫面上方見到佔用量。Android 版仲可以用「已多次轉寄」同「大於 5 MB」快速篩出肥大檔案，再逐個或全選刪除，加快清位效率。
除此之外，亦可透過搜尋刪除項目，iPhone 與 Android 做法大同小異：喺 WhatsApp 對話分頁直接用搜尋，切換到「相片」、「影片」或「文件」分類，就可以集中搵出同一類媒體並逐個刪走，唔使逐個入對話慢慢翻。
