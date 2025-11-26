WhatsApp 將於 2026 年 1 月 15 日禁止使用非 Meta AI 聊天機器人

WhatsApp 最近公佈了其服務條款的即將變更，將禁止用戶使用非 Meta 的人工智能聊天機器人。這意味著任何第三方聊天機器人將不再被允許在該即時通訊應用程式內使用。這項變更將於2026年1月15日生效，屆時 WhatsApp Business 用戶將無法再在應用程式內使用 ChatGPT、Copilot 及其他非 Meta 的人工智能聊天機器人。

上個月，OpenAI 首次宣布將退出 WhatsApp，而微軟則在本週早些時候確認 Copilot 將不再在 WhatsApp 內部可用。對於在 WhatsApp 上使用人工智能聊天機器人為客戶提供服務的商業用戶，仍然會有小範圍的例外，這些業務將仍然被允許使用相關的人工智能工具。

此外，ChatGPT 的用戶在 WhatsApp 上將能夠遷移其聊天記錄，而 Copilot 的用戶則無法執行此操作。這一變更引發了人們對於 WhatsApp 未來發展方向的關注，尤其是對於商業用戶和依賴第三方服務的用戶而言，可能會帶來不小的影響。

