WhatsApp 推出「嚴格的帳戶設定」！一鍵升級極限保護，記者、公眾人物防高階網絡攻擊必開？

WhatsApp 一直以預設端對端加密保護個人訊息同通話，但仍有少數用家可能會成為「罕見且高度精密網絡攻擊」嘅目標。因此佢哋推出「嚴格的帳戶設定」呢種近似「封鎖模式」嘅功能，目標係用更少步驟，將帳戶直接鎖定到最嚴格安全設定。

一鍵啟用會做乜？3 個重點最影響使用

啟用「嚴格的帳戶設定」之後，WhatsApp 會自動開啟一連串防護，令使用體驗更保守但更安全：

封鎖非聯絡人發來嘅媒體同附件。

靜音／限制你唔識嘅人打入嚟嘅來電。

關閉連結預覽。

邊啲人最值得開？普通用家要唔要跟？

WhatsApp 明確指出，呢個功能唔係特別針對一般用家，因為日常對話本身已受端對端加密保護。佢哋更建議記者、經常公開露面嘅公眾人物、或需要面對高風險威脅嘅人士，考慮開啟作「極限保護」，新功能會於未來幾週逐步推出。

啟用路徑為：設定 -> 私隱 -> 進階 -> 嚴格的帳戶設定。

